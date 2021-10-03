درجات الحرارة اليوم الإثنين 4-10-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة الحرارة اليوم، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد ولطيف، فيما يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ولطيف على كافة الانحاء.

كما تتكون شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق في القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية تمتد الى الطرق المؤدية الى مدن القناة ووسط سيناء.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتسجل في القاهرة 14 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 17 عقدة، وجنوب الصعيد 14.

درجات الحرارة في القاهرة

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 30 للعظمي و 20 للصغري، والاسكندرية 27 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 21 للصغري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة اليوم في مرسي مطروح 26 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 26 للعظمي 21 للصغري، وسيوة 28 للعظمي و 20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في السويس 30 للعظمي و 21 للصغري، وبورسعيد 27 للعظمي و 23 للصغري، والاسماعيلية 30 للعظمي و 20 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في راس سدر 30 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 28 للعظمي و 17 للصغري، وطابا 28 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و 14 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في شرم الشيخ 32 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 31 للعظمي و 21 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في اسوان تصل الى 35 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 34 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 32 للعظمي و 21 للصغري، وقنا 33 للعظمي و 22 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تصل نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة الى 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

الأعاصير

عرفت الأرصاد الجوية، الأعاصير انه من أكثر الكوارث الطبيعية التى تعكر صفو سكان المناطق الساحلية وخصوصا تلك القريبة من خط الأستواء.

وتتميز بإنخفاض كبير فى مستوى الضغط الجوى مع سرعة رياح عالية يرافق ذلك امطار غزيرة وارتفاع فى مستوى سطح البحر حيث يمكن ان يصل ارتفاع الموج الى ٦أمتار فوق المستوى الطبيعى .

فما هى الأعاصير واصف تتكون فالمحيطات الواقعة فالمناطق المدارية، ويسمى الأعصار الذى يتكون بالمحيط الهادئ والذى يضرب مناطق جنوب شرق آسيا Typhoon.

وتتكون الأعاصير فالمحيط الأطلنطى ويضرب الولايات المتحدة الأمريكية يسمى Hurricane ، والذى يتكون فالمحيط الهندى وخليج البنغال وبحر العرب يسمى cyclone.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: