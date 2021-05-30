درجات الحرارة اليوم الإثنين 31-5-2021 فى مصر

تتعرض أغلب المدن والمحافظات المصرية لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الاثنين، وتسجل علي القاهرة ٣٩ للعظمي و ٢٢ للصغري ، وتصل المحسوسة الي ٤٠ وقت الظهيرة، مع طقس شديد الحرارة.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها أجواء شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، مع رياح معتدلة تصل الس النشاط في فترات متقطعة سرعتها إلي ١٦ عقدة.

الطقس في السواحل

كما يسود الطقس على السواحل الغربية مائلة للحرارة نهارًا، فيما تكون شديدة الحرارة على السواحل الشرقية، لطيفة ليلا، والرياح نشطة.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وتشهد شمال الصعيد طقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، مع سرعة رياح تصل الي ١٢ عقدة.

درجات الحرارة

وقالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم الإثنين، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 39 درجة، والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21.

وتسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26 درجة للصغري.

وتبلغ على دمنهور للعظمى 32 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة فى اسوان

وترتفع درجات الحرارة اليوم الإثنين، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 43 درجة للعظمى و 23 للصغرى، و الأقصر 44 للعظمي و 24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 43 والصغري 23 درجة.

انخفاض الرطوبة

وتتوقع الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 50% للعظمي و 20 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 60 للعظمى، و 30 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 25 للعظمى و 15 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 10 للصغري.

حالة البحر المتوسط

ونوهت الأرصاد، بأن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

وأكدت الأرصاد الجوية علي المواطنين بالالتزام بعدة نصائح خلال ارتفاع درجات الحرارة وموجة الطقس الحار، والتى تضمنت عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء ملابس قطنية فضفاضة، وشرب السوائل بشكل مستمر طوال فترة النهار.

وفيما يلي تعرض المال تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المحافظات المصرية: