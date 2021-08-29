درجات الحرارة اليوم الإثنين 30-8-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري، ومعتدل ليلا على تلك الأنحاء، وطقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا.

وأضافت الأرصاد الجوية، ان مدن الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد تشهد طقس شديد الحرارة نهارا، ومعتدل الحرارة رطب ليلا، مع نشاط لحركة الرياح.

الطقس فى القاهرة

وذكرت هيئة الأرصاد ان هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تسجل أعلى سرعة للرياح اليوم على القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، فيما ترتفع في شمال الصعيد وجنوبة الى 20 عقدة.

وأوضحت أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2 متر، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من معتدلة الى مضطربة بارتفاع امواج من 2 الى 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتعرض بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والمحافظات المصرية وفق توقعات محطات الرصد والخبراء، وتبلغ في القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمي و 26 للصغري، ودمنهور 35 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وأضافت هيئة الارصاد الجوية ان درجات الحرارة اليوم تسجل فى الاسكندرية 32 للعظمي و 25 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي مطروح 31 للعظمي و 23 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 29 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 31 للعظمي و 27 للصغري، ودمياط 31 للعظمي و 25 للصغري، والمنصورة 36 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة في طابا

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى طابا 36 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 36 للعظمي و 20 للصغري، والطور 37 للعظمي و 26 للصغري، وشرم الشيخ 40 للعظمي و 31 للصغري.

وتبلغ فى سوهاج 39 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 38 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة في أسوان

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم فى أسوان 45 للعظمي و 27 للصغري، والأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وأسوان 45 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 27 للصغري، وحلايب 36 للعظمي و 26 للصغري.

الرطوبة اليوم

وأشار هيئة الأرصاد، إلى أن تصل نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغرى، والسواحل الشمالية 88 للعظمي و 40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: