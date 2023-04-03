درجات الحرارة اليوم الإثنين 3-4 -2023 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرة الطقس و تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المدن والانحاء، ليسود طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، و اجواء بارده على أغلب الانحاء.

وتحذر الأرصاد من وجود اتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد قد تصل لحد العاصفة على (مطروح –السلوم) على فترات متقطعة، ويبلغ سرعة الرياح 8 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وقالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم الاثنين تسجل ارتفاعا ملحوظا علي المدن، وتصل في القاهرة 31 العظمى و18 الصغرى، والمنيا 31 للعظمى و 14 للصغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 17 الصغرى، والعريش 28 العظمى و16 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 للعظمى و 17 الصغرى، وقنا 32 العظمى و15 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 32 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 16 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في سوهاج 31 للعظمى و 15 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 16 للصغرى، والأقصر 33 العظمى و16 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم في أبو سمبل

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في أبو سمبل 32 للعظمى و 17 الصغرى، وطابا 28 للعظمى و 16 الصغرى، وطنطا 30 للعظمى و 18 للصغرى، والزقازيق 31 العظمى و 18 الصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة في بني سويف 32 العظمى و 16 للصغرى، وأسوان 33 للعظمى و 18 الصغرى، ومرسى علم 30 للعظمى و 18 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الإسماعيلية

كما تصل درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 32 العظمى و 16 للصغرى، وسفاجا 29 للعظمى و 16 الصغرى، وبني سويف 32 العظمى و 16 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 31 للعظمى و 18 الصغرى، وشرم الشيخ 31 للعظمى و 19 الصغرى، وأبو رماد 27 العظمى و16 الصغرى.

وأوضحت، أن درجة الحرارة اليوم في دمياط 28 للعظمى و 16 للصغرى، ورأس حدربة 28 العظمى و 17 للصغرى، ورأس غارب 29 للعظمى و 16 للصغرى، والسويس 31 العظمى و 18 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في الوادي الجديد 31 للعظمى و 15 الصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و17 الصغرى، ورفح 28 العظمى و 16 الصغرى.



وتصل درجة الحرارة اليوم في حلايب 26 العظمى و 17 صغرى، والعاصمة الإدارية 31 للعظمى و 18 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم الطور 28 العظمى و 17 الصغرى، وأسيوط 31 العظمى و15 الصغرى، والغردقة 30 للعظمى و 17 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 30 للعظمى و 18 صغرى، والمنصورة 31 العظمى و18 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و15 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 31 للعظمى و 18 صغرى، وادي النطرون 30 العظمى و17 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن: