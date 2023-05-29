درجات الحرارة اليوم الإثنين 29-5-2023 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية طقسًا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر و حارًا نهارًا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقسًا لطيفًا في أول الليل ومائلًا للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية معتدلًا على باقي الأنحاء.

كما تنشط حركة الرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة الاثنين على جميع المدن، وتبلغ على القاهرة 31 العظمى و 21 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 22 الصغرى، ورأس حدربة 33 العظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية 25 للعظمى و 19 للصغرى، ونخل 25 العظمى و 12 الصغرى، وشرم الشيخ 34 للعظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 32 العظمى و 21 للصغرى، ورفح 30 العظمى و 20 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 32 للعظمى و 21 للصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و 18 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى الغردقة 34 للعظمى و 24 الصغرى، بنها 31 العظمى و 21 الصغرى، وطنطا 30 العظمى و 19 الصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 22 للصغرى، وأسوان 39 للعظمى و 27 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 35 للعظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 30 العظمى و 21 الصغرى، وبورسعيد 26 العظمى و 20 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى العلمين الجديدة 25 للعظمى و 19 الصغرى، و أسيوط 33 العظمى و 22 الصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى و 24 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى شلاتين 33 للعظمى و 25 صغرى، وحلايب 33 العظمى و 25 الصغرى، والأقصر 37 العظمى و 26 الصغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 21 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة فى كاترين 23 العظمى و 9 الصغرى، وادي النطرون 32 العظمى و 21 الصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و 20 الصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 25 الصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى و 21 صغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى طابا 25 للعظمى و 17 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 18 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 18 صغرى، ورأس سدر 29 للعظمى و 21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى العريش 27 العظمى و 20 للصغرى، والطور 31 العظمى و 22 للصغرى، وسفاجا 35 للعظمى و 23 الصغرى، والسويس 31 العظمى و 21 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة الاثنين على مختلف المدن: