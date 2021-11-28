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درجات الحرارة اليوم الإثنين 29-11-2021 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 33 للعظمي
عصام عميرة 12:19 ص, الأثنين, 29 نوفمبر 21 12:19 ص, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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تتوقع الارصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المحافظات المصرية، لتشهد مدن القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد طقس حارا نهارا.

وتابعت الارصاد ان جميع المدن يسودها طقس مائل للبرودة ليلا، مع تكون شبورة مائية صباحا على مدن القاهرة والوجة البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد ان هناك ظاهرة تكون الشوائب العالقة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية تمتد الى مدن الصعيد، والتى تحدث بسبب تركيز الملوثات نظرا لانخفاض حركة الرياح.

درجات الحرارة في القاهرة

واوضحت ان حركة الرياح على تنشط فقط على مناطق من غرب البلاد بشكل مثير للرمال والأتربة، وتسجل سرعتها فى القاهرة 8 عقدة، والسواحل الشمالية 18 عقدة.

وتعرض بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المحاظفات، وتسجل على القاهرة تسجل 33 للعظمي و 20 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمي و 20 للصغري، والزقازيق 33 للعظمي و 20 للصغري.

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درجات الحرارة في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة فى الإسكندرية 31 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي مطروح 31 للعظمي و20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى السويس 33 للعظمي و 21 للصغري، والعريش 30 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 30 للعظمي و 20 للصغري، وراس سدر 30 للعظمي و 19 للصغري.

وتصل على كاترين 28 للعظمي و 14 للصغري، والطور 30 للعظمي و 14 للصغري، وطابا 30 للعظمي و 22 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 33 للعظمي و 21 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 20 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 20 للصغري.

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وتبلغ الحرارة على مرسي علم 32 للعظمي و 19 للصغري، والفيوم 34 للعظمي و 16 للصغري، وبني سويف 33 للعظمي و 15 للصغري.

وترتفع درجة الحرارة على سوهاج وتبلغ 34 للعظمي و 15 للصغري، وقنا 35 للعظمي و 16 للصغري، والاقصر 35 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة في أسوان

كما تسجل درجة الحرارة فى أسوان 36 للعظمي و 16 للصغري، وادفو 35 للعظمي و 16 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و 14 للصغري، وشلاتين 32 للعظمي و 19 للصغري.

تراجع الرطوبة

وتتوقع الأرصاد انخفاض نسبة الرطوبة على القاهرة وتسجل 65 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 70 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 لللعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد30 للعظمي و 15 للصغري.

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عدم استقرار حالة الطقس

قالت الارصاد إنه خلال الأيام القليله الماضية أثناء حالة عدم الأستقرار التى مرت بها البلاد تأثرت بعض المناطق من الجمهورية بعاصفة ترابية وهذه العاصفة الترابية كانت نتيجة ظاهر الميكروبريست.

الميكروبريست(micro burst )

وعرفت هيئة الأرصاد ظاهرة الميكروبريست ”الرياح الهابطة القوية التى تترافق مع السحب الرعدية التى تمطر فيها سحابة بشكل غزير على منطقة صغيرة ومحددة ويكون ارتداد الرياح فى كل الأتجاهات بسبب قوة تركيز السقوط على المنطقة”.

مخاطر الميكروبريست

وذكرت ان مخاطر تلك الظاهرة الجوية انه يمكن أن تصل سرعة الرياح المتولدة الى ٢٧٠كم/الساعة  مما يؤدى الى أضرار بالمنازل وأقتلاع الأشجار ويكون خطره الأكبر على الطيران.كما انه يعمل على اثارة الرمال والأتربة.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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