درجات الحرارة اليوم الإثنين 28-8-2023 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتساقط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن حركة الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 14 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة اليوم الإثنين على القاهرة 34 العظمى و 26 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 25 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتابعت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 25 الصغرى، والطور 34 العظمى و 27 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في العريش 33 العظمى و 23 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 31 صغرى، وشرم الشيخ 39 للعظمى و 30 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر 35 العظمى و24 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 23 الصغرى ، وادي النطرون 34 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى.

درجة الحرارة

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في مرسى مطروح 30 العظمى و 23 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 29 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 24 صغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في السلوم 35 العظمى و 23 الصغرى، وحلايب 36 العظمى و 29 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 27 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 35 العظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة و25 الصغرى، وأبو سمبل 44 العظمى و 29 الصغرى، وراس غارب 37 العظمى 27 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في نخل 36 العظمى و 18 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 24 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في أسوان 43 العظمى و 28 الصغرى، وكاترين 35 العظمى و 17 الصغرى، وأبو رماد 37 العظمى و30 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 25 الصغرى.

وتابعت درجة الحرارة اليوم في المنيا 37 للعظمى و24 الصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و 25 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في بني سويف 36 العظمى و 23 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 29 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 23 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، وسيوة 40 للعظمى و 25 صغرى.

حالة البحر المتوسط

وأشارت الأرصاد الى تغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تحذر من تغير حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن: