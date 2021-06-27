درجات الحرارة اليوم الإثنين 28-6-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاثنين على المدن المصرية، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل ليلا، وطقس حار على السواحل الشمالية نهارا ومعتدل ليلا، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن مدن جنوب البلاد وجنوب سيناء يسودها طقس شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا، وتسجل سرعة الرياح اليوم على القاهرة 11 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 17 عقدة، وجنوب الصعيد 13 عقدة.

الطقس فى القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية، ان هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية، فيما تتوقع أن تسود حالة معتدلة للبحر المتوسط وارتفاع الموج يصل الى 1.5 متر الى 2 متر، وتتراوح حالة البحر الاحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الامواج الى 1 متر و 2.25 متر.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ان تسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 38 للعظمي و 25 للصغري، وترتفع الى 40 درجة وقت الظهيرة، وتسجل فى الاسكندرية 33 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 38 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة فى مرسي مطروح

وأضافت هيئة الارصاد الجوية، أن درجة الحرارة تسجل فى مرسي مطروح 31 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 37 للعظمي و 22 للصغري، والعريش 34 للعظمي و 23 للصغري، والاسماعيلية 37 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 36 للعظمي و 23 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة فى طابا 35 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 19 للصغري، والطور 36 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 27 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

واوضحت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة اليوم الإثنين فى أسوان 44 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 44 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 44 للعظمي و 26 للصغري، والمنيا 40 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 40 للعظمي و 25 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وتري هيئة الارصاد الجوية أن تسجل نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 70 للعظمي و 25 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 30 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 25 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية: