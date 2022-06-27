درجات الحرارة اليوم الإثنين 27-6-2022 في مصر

طقس حار نهارا علي القاهرة والوجه البحري حتي شمال الصعيد وتتراوح درجات الحرارة اليوم ما بين 34 : 35 درجة ومع تقدم امتداد منخفض الهند الموسمي تزداد نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ولكن تظل الأجواء جافة وشديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد الجوية ثبات في حالة الطقس خلال الفترة القادمة دون ارتفاع في درجات الحرارة يذكر، مع نشاط لحركة الرياح فى فترات متقطعة على أغلب المدن ليلا.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرراة اليوم فى القاهرة 34 للعظمي و23 للصغري، ووادي النطرون 35 للعظمي و23 للصغري، والسلوم 34 للعظمي و22 للصغري، وسيوة 37 للعظمي و22 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة فى الإسكندرية 31 للعظمي و23 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و23 للصغري، وبلطيم 30 للعظمي و22 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 22 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى طنطا 34 للعظمي و23 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و22 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و27 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة على الغردقة 39 للعظمي و27 للصغري، وطابا 33 للعظمي و21 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و16 للصغري، وطابا 33 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة فى بورسعيد

وتصل درجة الحرارة على مدن القناة فى بورسعيد 31 للعظمي و23 للصغري، والإسماعيلية 36 للعظمي و21 للصغري، والسويس 35 للعظمي و22 للصغري، ورفح 31 للعظمي و21 للصغري، ورأس سدر 36 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى الفيوم 36 للعظمي و25 للصغري، وبني سويف 36 للعظمي و24 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و24 للصغري.

وتصل درجة الحرارة على أسيوط 37 للعظمي و24 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و25 للصغري، وحلايب 35 للعظمي و28 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى قنا 40 للعظمي و26 للصغري، والأقصر 41 للعظمي و27 للصغري.

درجة الحرارة فى أسوان

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 42 للعظمي و28 للصغري، وإدفو 42 للعظمي و27 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و26 للصغري، وشلاتين 38 للعظمي و25 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: