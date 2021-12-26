درجات الحرارة اليوم الإثنين 27-12-2021 فى مصر

تتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع الانحاء والمحافظات المصرية، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة وشديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا على الطرق.

وأضافت الأرصاد، ان السواحل الشمالية وشمال الصعيد يسودها طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، وطقس مائل للدفء نهارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا تصل الى حد الصقيع على سيناء.

وتابعت الارصاد ان هناك امطار خفيفة على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بنسة حدوث 30 %.

كما تعتدل حركة الرياح اليوم على كافة المدن، وتسجل سرعها على القاهرة 10 عقدة، والمدن الصعيد والجنوب 8 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على 38 مدينة مصرية، وتصل في القاهرة 19 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 19 للعظمي و 11 للصغري، ودمنهور 18 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة في الاسكندرية 18 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 18 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي مطروح 18 للعظمي، و10 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في نويبع 19 للعظمي و 14 للصغري، والسلوم 17 للعظمي و 10 للصغري، والمنصورة 18 للعظمي و 10 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في بورسعيد 19 للعظمي و 12 للصغري، والسويس 19 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 18 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 18 للعظمي و 11 للصغري.

كما ذكرت راس سدر 19 للعظمي و 10 للصغري، ونويبع 19 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 22 للعظمي و 14 للصغري، وسوهاج 19 للعظمي 8 للصغري.

درجات الحرارة اليوم

وتابعت ان درجات الحرارة اليوم على الفيوم 19 للعظمي و 7 للصغري، وبني سويف 19 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 19 للعظمي و 8 للصغري، واسيوط 19 للعظمي و 7 للصغري،

وتبلغ درجة الحرارة في طابا 18 للعظمي و 10 للصغري، وكاترين 13 للعظمي و 1 للصغري، والطور 21 للعظمي و 13 للصغري، وشرم الشيخ 23 للعظمي و 16 للصغري.

نسبة الرطوبة

كما تصل درجة الحرارة في قنا 20 للعظمي و 8 للصغري، والاقصر 21 للعظمي و 8 للصغري، واسوان 22 للعظمي و 10 للصغري، وادفو 22 للعظمي 10 للصغري، وحلايب 23 للعظمي 16 للصغري.

وتصل الرطوبة اليوم على القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، 30 للعظمي و 15 للصغري.

كما تتوقع الارصاد ان تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 الى 1.5 متر، وتتراوح حالة البحر الاحمر من حفيف الى معتدل ايضا بنفس ارتفاع الامواج وحركة رياح شمالية غربية.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: