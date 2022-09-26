درجات الحرارة اليوم الإثنين 26-9-2022 فى مصر

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على مختلف المحافظات والمدن، والتي تسجل ارتفاع علي القاهرة 37 درجة للمحسوسة وقت الظهيرة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل الحرارة ليلا علي القاهرة والوجه البحري.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس نهارا مائلة للحرارة علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتعتدل الحرارة ليلا علي تلك الانحاء والمدن.

وتتوقع الأرصاد، نشاط لحركة الرياح الشمالية الشرقية علي معظم الأنحاء، خاصة علي السواحل الغربية كما تتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الغربية.

درجات الحرارة فى القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعاصمة الادارية 34 للعظمى و 24 للصغرى، وبنها 35 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و 23 للصغرى، وكفر الشيخ 32 للعظمى و 22 للصغرى، والمنصورة 33 للعظمى و 22 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في بورسعيد 31 للعظمى و 23 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 22 للصغرى.

كنا تبلغ علي مدينة شبين الكوم 35 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 23 للصغرى،شلاتين 39 للعظمى و 26 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة مطروح 28 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 27 للعظمى و 22 للصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة في العريش 3 للعريش 30 للعظمى و 22 للصغرى، ورفح 30 للعظمى و 22 للصغرى، والطور 34 للعظمى و 26 للصغرى، وكاترين 32 للعظمى و 18 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تسجل درجة الحرارة الوادي الجديد 43 للعظمى و 29 للصغرى، وأبو سمبل 42 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 26 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في نويبع 37 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 27 للصغرى، الفيوم 36 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في سوهاج 42 للعظمى و 23 للصغرى، و المنيا 41 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 42 للعظمى و 24 للصعرى.

وتصل في أسوان 43 للعظمى و 26 للصغرى، والأقصر 43 للعظمى و 25 للصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين علي جميع المدن والمحافظات: