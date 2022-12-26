درجات الحرارة اليوم الإثنين 26-12-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد اليوم استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وقد تصل إلى حد السيول على شمال سيناء.

وتقل حدتها لتصبح خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وخليج السويس ومدن القناة ، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

كما يسود طقس نهارا مائل للبرودة في الصباح الباكر ولطيف نارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا في أوله يصل إلى بارد في آخره.

درجات الحرارة فى القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على مختلف الأنحاء والمدن وتصل في القاهرة 20 للعظمى و 13 للصغرى، والعاصمة الإدارية 21 للعظمى و 14 للصغرى، والعريش 20 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتابعت : أن درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 19 للعظمى و 14 للصغرى، و العلمين الجديدة 18 للعظمى و 14 للصغرى، ودمنهور 20 للعظمى و 15 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في محافظة مرسي مطروح 19 للعظمى و 14 للصغرى، والسلوم 18 للعظمى و 13 للصغرى، ورأس سدر 22 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة فى مدن القناة

وتصل درجة الحرارة فى بورسعيد إلى 20 للعظمى و 15 للصغرى، و الإسماعيلية 21 للعظمى و 13 للصغرى، وشبين الكوم 20 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في مدينة سانت كاترين 16 للعظمى و 4 للصغرى، ونويبع 18 للعظمى و 13 للصغرى، وحلايب 22 للعظمى و 18 للصغرى ، ونخل 18 للعظمى و 7 للصغرى.

درجة الحرارة

وتتوقع أن تصل درجة الحرارة في مدينة شرم الشيخ 23 للعظمى و 15 للصغرى، والغردقة 23 للعظمى و 14 للصغرى، ومرسي علم 24 للعظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الفيوم 20 للعظمى و11 للصغرى، وبنى سويف 20 للعظمى و 11 للصغرى، وأسيوط 21 للعظمى و 9 للصغرى.

كما تسجل في سوهاج 21 للعظمى و 10 للصغرى، وقنا 22 للعظمى و 9 للصغرى، ، وأبوسمبل 22 للعظمى و 10 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة فى أسوان 23 للعظمى و 10 للصغرى، والوادي الجديد 23 للعظمى و 8 للصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المحافظات والمدن: