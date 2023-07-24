درجات الحرارة اليوم الإثنين 24-7-2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على جميع المدن، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية.

كما تصل حالة الطقس ليلا إلى مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

وتظهر شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة ستصل اليوم الاثنين على القاهرة 38 العظمى و26 الصغرى، والسويس 38 العظمى و 26 الصغرى، وسوهاج 43 للعظمى و 27 الصغرى، وقنا 44 العظمى و 28 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، والعاصمة الإدارية 39 درجة و26 الصغرى، والعريش 36 العظمى و 24 الصغرى، وكاترين 37 العظمى و 18 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في أسوان 45 العظمى و 29 الصغرى، وشبين الكوم 38 للعظمى و 26 صغرى، والسلوم 35 العظمى و 23 الصغرى، وسيوة 42 للعظمى و 24 صغرى.

وذكرت الأرصاد أن، درجة الحرارة اليوم فى دمياط 35 العظمى و25 الصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 30 صغرى، والعلمين الجديدة 33 للعظمى و 25 الصغرى، والمنصورة 37 العظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في بني سويف 41 العظمى و 26 الصغرى، 6 أكتوبر 39 العظمى و26 الصغرى، ورأس حدربة 38 العظمى و 29 الصغرى، ونخل 38 العظمى و20 الصغرى.

وتذكر الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في شرم الشيخ 42 للعظمى و 30 الصغرى، وبنها 38 العظمى و 26 الصغرى، والزقازيق 39 العظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 36 العظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى وادي النطرون 39 العظمى و 26 الصغرى، ورأس غارب 42 العظمى و 30 الصغرى، و مرسى علم 41 للعظمى و 29 الصغرى، والأقصر 44 العظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رفح 35 العظمى و 24 الصغرى، وطابا 40 للعظمى و 26 الصغرى، ومرسى مطروح 33 العظمى و 23 الصغرى، والغردقة 42 للعظمى و 30 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في أبو سمبل 43 العظمى و30 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 25 الصغرى، والإسماعيلية 39 العظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الطور 35 العظمى و 26 الصغرى، والفيوم 41 العظمى و 26 الصغرى، وسفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى، وحلايب 38 العظمى و 30 الصغرى، أبو رماد 40 العظمى و 29 الصغرى.

وتصل في دمنهور 37 للعظمى و 25 الصغرى، وطنطا 37 العظمى و 26 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 28 الصغرى، وكفر الشيخ 37 العظمى و 25 الصغرى، والمنيا 41 للعظمى و 25 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الأرصاد اعتدال حالة البحر المتوسط، وارتفاع الموج 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، و تغير حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على مختلف المدن: