درجات الحرارة اليوم الإثنين 24-10-2022 في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية استمرار الأجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدلة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والصحراء الغربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، و معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، و ولطيف فى اول الليل مائل للبرودة فى اخرة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 27 للعظمى و 20 للصغرى، والعاصمة 26 للعظمى و 19 للصغرى، و وبنها 27 للعظمى و 19 للصغرى، والمنصورة 25 للعظمى و 19 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 25 للعظمى و 17 للصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 17 للصغرى، ووادي النطرون 27 للعظمى و 19 للصغرى، و مطروح 24 للعظمى و 17 للصغرى، و السلوم 25 للعظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى دمياط 25 للعظمى و 21 للصغرى، و بورسعيد 26 للعظمى و 19 للصغرى، و الإسماعيلية 27 للعظمى و 16 للصغرى، والسويس 27 للعظمى و 19 للصغرى، و شبين الكوم 27 للعظمى و 20 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى نويبع 30 للعظمى و 22 للصغرى، وحلايب 30 للعظمى و 23 للصغرى، و رأس سدر 31 للعظمى و 21 للصغرى، و كاترين 22 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 29 للعظمى و 24 للصغرى، و الغردقة 30 للعظمى و 21 للصغرى، و مرسي علم 31 للعظمى و 22 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 18 للصغرى، و بني سويف 28 للعظمى و 17 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى المنيا 28 للعظمى و 16 للصغرى، و اسيوط 29 للعظمى و 15 للصغرى، وسوهاج 30 للعظمى و 18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 32 للعظمى و 19 للصغرى، و الاقصر 31 للعظمى و 18 للصغرى، و قنا 31 للعظمى و 19 للصغرى، و الوادي الجديد 31 للعظمى و 15 للصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: