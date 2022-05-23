درجات الحرارة اليوم الإثنين 23-5-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة ، اليوم الإثنين ، على جميع المدن، وتصل فى القاهرة 31 للعظمى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ولطيف ليلا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تشهد المدن طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على جميع المدن.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 31 للعظمي و 20 للصغري، ووادي النطرون 28 للعظمي و 18 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 19 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 26 للعظمي و 18 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 19 للصغري، وبلطيم 26 للعظمي و 18 للصغري، ومطروح 23 للعظمي و 17 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 26 للعظمي و 18 للصغري، والزقازيق 31 للعظمي و 20 للصغري، والمنصورة 30 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 32 للعظمي و 18 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة اليوم فى السويس 31 للعظمي و 19 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 17 للصغري، ورفح 27 للعظمي و 17 للصغري، وراس سدر 32 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة فى نويبع

كما تصل درجة الحرارة فى نويبع 32 للعظمي و 21 للصغري، وطابا 31 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 25 للعظمي و 14 للصغري، والطور 31 للعظمي و 23 للصغري، وشرم الشيخ 34 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى مرسي علم 32 للعظمي و 24 للصغري، والفيوم 31 للعظمي و 18 للصغري، وبني سويف 31 للعظمي و 18 للصغري، والمنيا 32 للعظمي و 19 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى اسيوط32 للعظمي و 19 للصغري، وسوهاج 33 للعظمي و 20 للصغري، وقنا 34 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 35 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة فى أسوان

كما تسجل درجة الحرارة فى اسوان 36 للعظمي و 23 للصغري، وادفو 36 للعظمي و 22 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و 23 للصغري، وحلايب 31 للعظمي و 26 للصغري.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع امواج يصل الى 2.25 متر، وتتراوح حالة البحر الاحمر من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 1.5 الى 2.5 متر ونشاط للرياح.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: