درجات الحرارة اليوم الإثنين 22-5 -2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الإثنين على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، أن طقس ليلا معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، محملة بالرمال والاتربة وعلى شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة وتبلغ سرعته 17 عقدة في الاتجاه الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد، في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 32 العظمى و 21 الصغرى، والسويس 32 العظمى و21 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 31 للعظمى و 20 للصغرى، والأقصر 41 العظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 25 للعظمى و18 للصغرى، والإسماعيلية 33 العظمى و20 للصغرى، والمنصورة 31 العظمى و 19 الصغرى، ودمنهور 31 للعظمى و 20 الصغرى.

وتابعت: “درجة الحرارة في بورسعيد 30 العظمى و 20 الصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى و 23 الصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 25 الصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى و 23 الصغرى”.

وتصل درجة الحرارة في سيوة 30 للعظمى و 20 صغرى، والعريش 31 العظمى و 18 للصغرى، وكفر الشيخ 31 العظمى و 22 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى السلوم

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في السلوم 25 العظمى و 18 الصغرى، وسفاجا 36 للعظمى و22 الصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و21 للصغرى، وطنطا 31 العظمى و20 الصغرى.

وذكرت درجة الحرارة اليوم في حلايب 30 العظمى و 24 الصغرى، والطور 33 العظمى و 22 للصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 18 الصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و 23 صغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في بنها 32 العظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 36 العظمى و23 الصغرى، وكاترين 30 العظمى و11 الصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و19 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 32 العظمى و 22 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 18 الصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس حدربة 28 العظمى و 23 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة فى طابا

وتسجل درجة الحرارة اليوم في طابا 32 للعظمى و 20 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 20 الصغرى، ونخل 32 العظمى و13 الصغرى،المنيا 36 للعظمى و 23 للصغرى.

وتتوقع اعتدال حالة البحر المتوسط، بارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن: