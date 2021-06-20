درجات الحرارة اليوم الإثنين 21-6-2021 في مصر

تنشر بوابة “المال” الالكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات المصري، إذ تسجل في القاهرة 34 للعظمي و 21 للصغري، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتصل سرعتها في القاهرة ١٧ عقدة، والسواحل الشمالية ١٤ عقدة، وشمال الصعيد ١٦ عقدة، وجنوب الصعيد ١٤ عقدة.

يذكر أن أول أيام فصل الصيف رسميا، وفق التقديرات التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد بدء فصل الصيف “حدوث الانقلاب الصيفي” يوم الإثنين الموافق 21 يونيو الحالي في الساعة الخامسة و33 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

الطقس فى القاهرة

قالت الأرصاد الجوية، ان تكون حالة الطقس حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى، وعلى السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على السواحل والوجه البحرى.

الطقس في سيناء

كما تشهد مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد طقس شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة، ويسود طقس على شمال الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وتعرض هيئة الارصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين، فى القاهرة تسجل 34 للعظمى والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20، وطنطا 33 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 21 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25 درجة للصغري، العريش 32 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة فى دمنهور

كما تبلغ درجة الحرارة فى دمنهور العظمى 33 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 20 درجة، الزقازيق 34 للعظمي و 21 للصغري، والمنصورة 34 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى، والأقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 22 درجة، واسيوط 38 للعظمي و 21 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 2 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

الحفاظ على برودة المسكن

نوهت الأرصاد الجوية، بأنه خلال ارتفاع درجات الحرارة لابد من إتخاذ عدة إجراءات منها، الحفاظ على برودة مكان المعيشة، فحص درجة حرارة الغرفة ما بين الساعة 8 و 10 صباحاً والواحدة بعد الظهر وليلاً بعد 10 مساء.