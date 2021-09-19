درجات الحرارة اليوم الإثنين 20-9-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات، إذ تسجل الحرارة ارتفع تدريجي ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري ومعتدل ليلا.

وأضافت الارصاد ان السواحل الشمالية تشهد طقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارا ومعتدل ليلا.

كما تنخفض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وذكرت الأرصاد، أن حركة الرياح تشهد نشاطا على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتسجل في القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة، وشمال الصعيد 19 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين على القاهرة 36 للعظمي و 23 للصغري، وترتفع المحسوسة الى 38 درجة وقت الظهيرة، وتبلغ في دمنهور 34 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 32 للعظمي و23 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و 23 للصغري، وشبين الكوم 36 للعظمي و 23 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة اليوم في مرسي مطروح 30 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 32 للعظمي و 23 للصغري.

وتصل درجات الحرارة في السويس 36 للعظمي و 23 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 22 للصغري، وبورسعيد 31 للعظمي و 24 للصغري.

كما تسجل في طابا 34 للعظمي و 24 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 16 للصغري، والطور 33 للعظمي و 26 للصغري، وشرم الشيخ 37 للعظمي و 26 للصغري.

درجة الحرارة في الصعيد

وتتوقع الأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة على مدن الصعيد، وتسجل في سوهاج 39 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 39 للعظمي و 23 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 22 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي 22 للصغري.

نسبة الرطوبة

وترتفع نسبة الرطوبة على القاهرة 85 للعظمي و 35 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 35 للصغري، وشما الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

حالة البحرالمتوسط

وتابعت الارصاد، حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.75 متر، والرياح شمالية غربية، فيما تترواح حالة البحر الاحمر من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: