درجات الحرارة اليوم الإثنين 18-5-2020 فى مصر

تسجل القاهرة الكبري 41 درجة للعظمي و 25 درجة للصغري مع استمرار الموجة الحارة التى تمر بها البلاد

تستمر الموجة الحارة التى تمر بها البلاد في الارتفاع لتصل إلى 43 درجة للعظمي في أسوان كمتوسط أعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وفقا لتوقعات خبراء هيئة الارصاد الجوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وقالت هيئة الارصاد الجوية ، إن طقس السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

كما تشهد مناطق من شمال وجنوب الصعيد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا.

درجة الحرارة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 25 والعظمى 41 والإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 34.

أما شرم الشيخ، الصغرى 28، والعظمى 40، والغردقة الصغري 27 والعظمى 40، بينما دمنهور الصغرى 23، والعظمى 37.

كما تصل درجة الحراراة في أسوان الى 43 درجة للعظمي و 28 للصغري، وتسجل ادفو 44 درجة للعظمي.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: