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درجات الحرارة اليوم الإثنين 18-5-2020 فى مصر

تسجل القاهرة الكبري 41 درجة للعظمي و 25 درجة للصغري مع استمرار الموجة الحارة التى تمر بها البلاد
عصام عميرة 8:00 ص, الأثنين, 18 مايو 20 8:00 ص, الأثنين, 18 مايو 20

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تستمر الموجة الحارة التى تمر بها البلاد في الارتفاع لتصل إلى 43 درجة للعظمي في أسوان كمتوسط أعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وفقا لتوقعات خبراء هيئة الارصاد الجوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وقالت هيئة الارصاد الجوية ، إن طقس السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

كما تشهد مناطق من شمال وجنوب الصعيد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا.

درجة الحرارة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 25 والعظمى 41 والإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 34.

أما شرم الشيخ، الصغرى 28، والعظمى 40، والغردقة الصغري 27 والعظمى 40، بينما دمنهور الصغرى 23، والعظمى 37.

كما تصل درجة الحراراة في أسوان الى 43 درجة للعظمي و 28 للصغري، وتسجل ادفو 44 درجة للعظمي.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة4125
الاسكندرية3423
طنطا
4024
شبين الكوم4024
دمنهور3723
بلطيم
3424
مطروح
3020
السلوم
3522
سيوة4222
بورسعيد
3124
دمياط
3324
الزقازيق
4125
الإسماعيلية
4223
السويس4124
العريش3423
رفح3322
رأس سدر
4125
نخل4020
نويبع4127
طابا3926
كاترين3320
الطور4027
شرم الشيخ4028
الغردقة
4027
مرسي علم3927
الفيوم4224
بني سويف4224
المنيا4224
أسيوط4325
سوهاج4326
قنا4327
الأقصر
4327
أسوان4328
أبوسمبل
4328
الوادى الجديد
4424
شلاتين3928
حلايب3629
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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