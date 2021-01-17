درجات الحرارة اليوم الإثنين 18-1-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم، وتنخفض درجات الحرارة بشكل مستمر وتصل الى 18 درجة للعظمي في القاهرة و 10 درجات للصغري، ويسود مدن القاهرة الكبري والوجة البحري طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا.

وأضافت هيئة الأرصاد ان حالة الطقس في السواحل الشمالية مائل للبرودة نهارا و شديد البرودة ليلا، وتسجل درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 17 للعظمي و 11 للصغري، مع حركة رياح نشطة ومثيرة للرمال والاتربة.

استمرار تكاثر السحب

وقالت هيئة الأرصاد ان اخر مخرجات الأقمار الصناعية تشير الي استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة علي السواحل الشمالية الغربية والدلتا علي ان تخف شدتها خلال الساعات القادمة وتتقدم السحب المنخفضة داخليا حتي القاهرة تكون خفيفة الشدة. اخر صورالأقمار الصناعية

وتتوقع الأرصاد تساقط أمطار متوسطة أو غزيرة على سواحل البحر المتوسط الشمالية من الساعة ٤ صباحا حتى الساعة ١٠ صباحا، مع رياح شديدة في أماكن تساقط الأمطار وطقس بارد في الاسكندرية وسواحل البحر المتوسط لا يقل عن ١٥ درجة مئوية ودرجات حرارة عادية في باقي المدن ورياح متوسطة.

وقالت هيئة الأرصاد ان البلاد تتاثر بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط يؤثر على الرياح جنوبية غربية على شمال البلاد وامتداد مرتفع جوي على باقي الانحاء ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 18-1-2021.

الطقس في القاهرة

وذكرت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 18 والصغرى 10 وفي الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11.

وتصل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 20 والصغرى 13، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 درجة للصغرى.

وعلي دمنهور فالعظمى 18 والصغرى 10، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 17 والصغرى 6.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 20 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 19 درجة للعظمى و 9 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 20 للعظمي و 8 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة اليوم وارتفاع الموج من 3 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الاحمر معتدلة مع ارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

ونصحت هيئة الارصاد الجوية، المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خلال الفترة المقبلة، وتأثير التقلبات جوية والرياح على الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: