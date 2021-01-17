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درجات الحرارة اليوم الإثنين 18-1-2021 في مصر

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 18 للعظمى و 10 للصغرى
عصام عميرة 12:00 ص, الأثنين, 18 يناير 21 12:00 ص, الأثنين, 18 يناير 21

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم، وتنخفض درجات الحرارة بشكل مستمر وتصل الى 18 درجة للعظمي في القاهرة و 10 درجات للصغري، ويسود مدن القاهرة الكبري والوجة البحري طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا.

وأضافت هيئة الأرصاد ان حالة الطقس في السواحل الشمالية مائل للبرودة نهارا و شديد البرودة ليلا، وتسجل درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 17 للعظمي و 11 للصغري، مع حركة رياح نشطة ومثيرة للرمال والاتربة.

استمرار تكاثر السحب

وقالت هيئة الأرصاد ان اخر مخرجات الأقمار الصناعية تشير الي استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة علي السواحل الشمالية الغربية والدلتا علي ان تخف شدتها خلال الساعات القادمة وتتقدم السحب المنخفضة داخليا حتي القاهرة تكون خفيفة الشدة.

اخر صورالأقمار الصناعية

وتتوقع الأرصاد تساقط أمطار متوسطة أو غزيرة على سواحل البحر المتوسط الشمالية من الساعة ٤ صباحا حتى الساعة ١٠ صباحا، مع  رياح شديدة في أماكن تساقط الأمطار وطقس بارد في الاسكندرية وسواحل البحر المتوسط لا يقل عن ١٥ درجة مئوية ودرجات حرارة عادية في باقي المدن ورياح متوسطة.

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وقالت هيئة الأرصاد ان البلاد تتاثر بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط يؤثر على الرياح جنوبية غربية على شمال البلاد وامتداد مرتفع جوي على باقي الانحاء ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين 18-1-2021.

الطقس في القاهرة

وذكرت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 18 والصغرى 10 وفي الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11.

وتصل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 20 والصغرى 13، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 درجة للصغرى.

وعلي دمنهور فالعظمى 18 والصغرى 10، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 17 والصغرى 6.

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درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 20 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 19 درجة للعظمى و 9 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 20 للعظمي و 8  للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة اليوم  وارتفاع الموج من 3 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الاحمر معتدلة مع ارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

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ونصحت هيئة الارصاد الجوية، المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خلال الفترة المقبلة، وتأثير التقلبات جوية والرياح على الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة1810
الإسكندرية1711
طنطا
1710
شبين الكوم1810
دمنهور1810
بلطيم
1810
مطروح
1611
السلوم
1610
سيوة176
بورسعيد
1810
دمياط
1810
الزقازيق
1811
الإسماعيلية
1910
السويس1911
العريش1810
رفح1811
رأس سدر
2010
نخل183
نويبع2015
طابا1813
كاترين133
الطور2011
شرم الشيخ2013
الغردقة
2111
مرسي علم2015
الفيوم189
بني سويف188
المنيا187
أسيوط198
سوهاج199
قنا199
الأقصر
208
أسوان2010
أبوسمبل
2110
الوادى الجديد
245
شلاتين2616
حلايب2318

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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