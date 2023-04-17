درجات الحرارة اليوم الإثنين 17-4-2023 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية حارة، تسهم في ارتفاع درجات الحرارة اليوم مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت أن هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشماليه الغربيه تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب .

كما تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ليسود طقس مائل للبرودة ليلاً.

درجات الحرارة في القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن تسجل ارتفاع ملحوظ، وتبلغ على القاهرة 33 العظمى و19 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و16 للصغرى، وكفر الشيخ 31 العظمى و17 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 31 للعظمى و 16 للصغرى، وسيوة 35 للعظمى و16 صغرى، والعاصمة الإدارية 33 للعظمى و 18 للصغرى، وسوهاج 34 للعظمى و18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الطور 31 العظمى و17 للصغرى، وبورسعيد 29 العظمي و15 الصغرى، والإسماعيلية 33 العظمى و19 للصغرى، والغردقة 32 للعظمى و20 الصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى أسوان 36 للعظمى و21 الصغرى، وشرم الشيخ 32 للعظمى و20 الصغرى، ورأس حدربة 28 العظمى و19 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى و17 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى العريش 28 العظمى و14 للصغرى، والأقصر 36 العظمى و20 الصغرى، وبني سويف 34 العظمى و17 للصغرى، والزقازيق 34 العظمى و17 الصغرى.

درجة الحرارة فى السويس

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم فى السويس 33 العظمى 18 الصغرى، وكاترين 27 العظمى و10 للصغري، ودمنهور 31 للعظمى و17 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 34 للعظمى و17 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى مرسى مطروح 28 العظمى و14 الصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى و22 الصغرى، وأبو رماد 28 العظمى و21 الصغرى، والسلوم 26 العظمى و16 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم فى رفح 24 العظمى و14 للصغرى، وحلايب 29 العظمى و22 للصغرى، ووادي النطرون 31 العظمى و16 الصغرى، وأسيوط 36 العظمى و18 الصغرى.

درجة الحرارة فى الوادي الجديد

كما تبلغ درجة الحرارة فى الوادي الجديد 36 للعظمى و18 الصغرى، ونخل 30 العظمي و12 الصغرى، والفيوم 35 للعظمى و16 للصغرى، ورأس سدر 30 للعظمى و17 الصغرى، وقنا 35 العظمى و18 الصغرى، وسفاجا 32 للعظمى و20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى شلاتين 32 للعظمى و20 صغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و17 للصغرى، والمنصورة 30 العظمى و16 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و15 للصغرى، وطابا 28 للعظمى و 15 الصغرى، وبنها 33 العظمى 19 الصغرى.

الأرصاد تحذر

كما حذرت الأرصاد من الانخداع بالارتفاع الحادث فى درجات الحرارة اليوم وغدا، إذ يعقبه انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة، لذا يفضل عدم ارتداء الملابس الصيفية، خاصة للأطفال خلال فترات الليل منعا للإصابة بنزلات البرد، ومن الممكن تخفيف الملابس وارتداء ملابس خريفية، أو أصطحاب جاكت خفيف أثناء الخروج ليلا.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على مختلف المدن: