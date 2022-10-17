درجات الحرارة اليوم الإثنين 17-10-2022 في مصر

كشف الأرصاد الجوية عن كافة درجات الحرارة اليوم الإثنين للدرجة العظمى والصغرى على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وطقس لطيف في أول الليل و مائل للبرودة فى آخرة الليل.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك أمطارا خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة بسرعة تصل إلى 19 عقدة على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة في القاهرة

كما تواصل درجات الحرارة اليوم التراجع خلال فصل الخريف على أغلب المدن، وتصل فى القاهرة 28 للعظمى و23 للصغرى، وطنطا 28 للعظمى و22 للصغرى، وشلاتين 33 للعظمى و24 للصغرى، والمنصورة 28 للعظمى و22 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 27 للعظمى و20 للصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و19 للصغرى، والإسماعيلية 28 للعظمى و21 للصغرى، والسويس 26 للعظمى و22 للصغرى، وشبين الكوم 28 للعظمى و23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى مطروح 26 للعظمى و19 للصغرى، والعاصمة الإدارية 29 للعظمى و22 للصغرى، ومدينة أكتوبر 28 للعظمى و22 للصغرى، وبنها 28 للعظمى و23 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 27 للعظمى و22 للصغرى، كفر الشيخ 27 للعظمى و22 للصغرى، والعريش 29 للعظمى و20 للصغرى، وسيوة 27 للعظمى و16 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 31 للعظمى و 22 للصغرى، والغردقة 32 للعظمى و 22 للصغرى، و الطور 30 للعظمى و 20 للصغرى، و ونخل 31 للعظمى و 13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى مرسى علم 32 للعظمى و 23 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 20 للصغرى، و بنى سويف 28 للعظمى و 20 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى المنيا 29 للعظمى و 19 للصغرى، و اسيوط 30 للعظمى و 19 للصغرى، وسوهاج 32 للعظمى و 20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى محافظة قنا 33 للعظمى و 21 للصغرى، و الاقصر 34 للعظمى و 21 للصغرى، وأسوان 35 للعظمى و 22 للصغرى، و الوادي الجديد 33 للعظمى و 20 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد اعتدال حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر، و تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل بارتفاع أمواج 1 و 1.75 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن: