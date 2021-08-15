درجات الحرارة اليوم الإثنين 16-8-2021 في مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا على القاهرة والوجة البحري، فيما يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا على كافة الانحاء، وطقس شديد الحرارة نهارا على كافة مدن الجنوب.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج من 2 إلى 2.5 متر، وتصل حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 1.75 متر.

الطقس في القاهرة

كما تنشط حركة الرياح اليوم على القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ممايقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتسجل في القاهرة 15 عقدة، و السواحل الشمالية 13 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 16 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

وأعلنت الإدارة العام للتحاليل تفاصيل درجات الحرارة اليوم المتوقعة على المدن المصرية، وتسجل في القاهرة 36 للعظمي و26 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى 26 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 26 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة، اليوم الاثنين، فى الإسكندرية تسجل 31 للعظمي و 25 للصغري، و طنطا 36 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى السويس 37 للعظمي و 25 للصغري، والعريش 32 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 25 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 25 للصغري.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى رأـس سدر 37 للعظمي و 25 للصغري، ونخل 36 للعظمي و 22 للصغري، ونويبع 38 للعظمي و 29 للصغري.

درجات الحرارة في شرم الشيخ

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى طابا 36 للعظمي و 27 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 19 للصغري، والطور 36 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 40 للعظمي و 29 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى اسوان 42 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 41 للعظمي و 26 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى سوهاج 40 للعظمي و 26 للصغري، واسيوط 40 للعظمي و 26 للصغري، والمنيا 38 للعظمي و 25 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد أن تسجل نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 85 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمي، و 15 للصغرى.