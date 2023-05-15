درجات الحرارة اليوم الإثنين 15-5 -2023 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على أغلب الأنحاء، ليسود طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقسا لطيفا في أول الليل، ومائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونوضح في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 32 العظمى و 19 الصغرى، وشرم الشيخ 33 للعظمى و 22 الصغرى، وأسوان 38 للعظمى و 22 الصغرى، والغردقة 32 للعظمى و 21 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأعلنت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 25 للعظمى و 17 للصغرى، وسوهاج 34 للعظمى و 20 للصغرى، والسويس 31 العظمى و 19 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و 11 الصغرى .

كما تبلغ درجة الحرارة في كفر الشيخ 31 العظمى و 19 الصغرى، وطنطا 31 العظمى و 18 الصغرى، ومرسى علم 33 للعظمى و 21 الصغرى، ونخل 30 العظمى و12 الصغرى.



وتسجل درجة الحرارة في بورسعيد 24 العظمى و 18 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 18 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 19 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 18 للصغرى، وطابا 31 للعظمى و 18 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى رفح

تصل درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 32 العظمى و 18 للصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى و 17 الصغرى، ورفح 25 العظمى و 17 الصغرى، أسيوط 33 العظمى و 18 الصغرى.

وتتابع درجة الحرارة اليوم في الفيوم 32 للعظمى و 19 للصغرى، وبنها 32 العظمى و 20 الصغرى، وحلايب 28 العظمى و 20 الصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 19 صغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 34 للعظمى و 20 الصغرى، وادي النطرون 32 العظمى و 19 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و19 الصغرى، ومرسى مطروح 23 العظمى و16 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على شلاتين 32 للعظمى و 22 صغرى، والأقصر 36 العظمى و 20 الصغرى، والطور 30 العظمى و 20 للصغرى، وسفاجا 33 للعظمى و 20 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 31 العظمى و 20 للصغرى، والسلوم 26 العظمى و 15 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 19 الصغرى، والعريش 24 العظمى و 17 للصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 16 صغرى.

وظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط

كما تترواح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل حيث يبلغ ارتفاع الموج 1 إلى 1.75 واتجاه الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تتراوح من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج 1.5 الى 2.5واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن: