درجات الحرارة اليوم الإثنين 15-11-2021 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم علي كافة المحافظات والمدن، وتتحسن فى الأحوال الجوية على جنوب البلاد، وتنحصر فرص الأمطار على مناطق من سلاسل جبل البحر الأحمر (حلايب -شلاتين-مرسى علم ) تكون متفاوتة الشدة.

ويسود اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

وذكرت الأرصاد، أن المدن المصرية تشهد طقس ليلا لطيف فى أول الليل، ومائل للبرودة فى آخره، تمتد حتي الصباح الباكر، مع توصية بارتداء الملابس الثقيلة خلال تلك الفترة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتنشر الأرصاد، كافة درجات الحرارة اليوم، وتسجل على القاهرة 26 للعظمي و17 للصغري، ودمنهور 25 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في المنصورة 26 للعظمي و 18 للصغري، ووادي النطرون 25 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة فى الإسكندرية 26 للعظمي و 18 للصغري، وطنطا 26 للعظمي و 17 للصغري، ومرسي مطروح 24 للعظمي و 17 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في بلطيم 26 للعظمي و 17 للصغري، وراس سدر 27 للعظمي و 17 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى السويس 27 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 27 للعظمي و 18 للصغري، وسيوة 25 للعظمي و 15 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم نويبع 25 للعظمي و 21 للصغري، ودمياط 26 للعظمي و 19 للصغري، ونخل 26 للعظمي و 11 للصغري.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى طابا 25 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 20 للعظمي و 12 للصغري.

وتسجل في الطور 26 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 28 للعظمي و19 للصغري.

درجة الحرارة

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 30 للعظمي و 20 للصغري، والغردقة 29 للعظمي و 20 للصغري،

كما تصل درجة الحرارة فى سوهاج 28 للعظمي و 17 للصغري، وقنا 30 للعظمي و 16 للصغري، واسوان 32 للعظمي و 20 للصغري، والاقصر 30 للعظمي و 19 للصغري.

كما تصل علي الوادي الجديد 30 للعظمي و 18 للصغري، وشلاتين 28 للعظمي و 19 للصغري، وحلايب 26 للعظمي و 20 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد، أن تصل نسبة الرطوبة غدا 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري.

وتبلغ نسبة الرطوبة اليوم في شمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

طقس غير مستقر



وتعرضت جنوب البلاد لنشاط منخفض السودان ليؤثر شمالا على مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد وتساقط للأمطار وصل لحد السيول.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر: