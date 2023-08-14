درجات الحرارة اليوم الإثنين 14-8-2023 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى مختلف المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 33 العظمى و 25 الصغرى، ودمنهور32 للعظمى و 25 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 23 الصغرى، والسويس 33 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 للعظمى و 24 الصغرى، وأسوان 41 العظمى و 27 الصغرى، والأقصر 39 العظمى و 27 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى و29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في سيوة 34 للعظمى و 22 صغرى، وقنا 38 العظمى و 26 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 23 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في سفاجا 38 العظمى و 29 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و25 الصغرى، و بني سويف 34 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة فى طنطا

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طنطا 32 العظمى و 24 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 24 الصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 25 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 25 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في دمياط 30 العظمى و 24 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 28 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 25 الصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة اليوم في رأس غارب 38 العظمى و 28 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 21 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة فى طابا

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في طابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 25 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في الطور 34 العظمى و 26 الصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 26 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 25 صغرى، والفيوم 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في نخل 35 العظمى و 18 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 28 صغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 28 الصغرى، و شرم الشيخ 39 للعظمى و 30 الصغرى.

درجة الحرارة فى حلايب

وتصل درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 29 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و 27 الصغرى، وسوهاج 36 للعظمى و 24 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى.

وتتوقع اعتدال حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتغير حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونكمل في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن: