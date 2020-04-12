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درجات الحرارة اليوم الإثنين 13-4-2020 في مصر

تصل درجة حرارة محافظة القاهرة 15 درجة للصغرى و25 للعظمى
عصام عميرة 12:00 ص, الأثنين, 13 أبريل 20 12:00 ص, الأثنين, 13 أبريل 20

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم في مختلف محافظات مصر، لتشهد معظم المناطق حالة طقس معتدل إلى لطيف نهارا، وشديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية، بالإضافة إلى حركة رياح معتدلة، كما تستقر حالة البحر المتوسط، وتصل ارتفاع الأمواج إلى 1.5 متر كأعلى ارتفاع خلال اليوم.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم، أن محافظة أسوان تشهد أعلى ارتفاع في درجات الحرارة بين محافظات مصر، وتصل إلى 30 درجة للعظمى.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاثنين  13-4-2020.

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى 15 للصغرى و25 درجة للعظمى، وتشهد طقسا معتدلا نهارا وشديد البرودة ليلا، وشبورة مائية مع حركة رياح معتدلة.

حالة الطقس في مدن الوجه البحري

تسود مدن الوجه البحري طقسا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة، وشبورة صباحا.

كما تسود السواحل الشمالية الغربية طقسا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، وحركة رياح معتدلة.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

حالة الطقس في الصعيد

كما تشهد منطقة الصعيد شمالا طقسا معتدلا نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة.

 ويسود طقس جنوب الصعيد طقسا معتدلا نهارا وباردا ليلا مع حركة رياح معتدلة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 15 درجة للصغرى و25 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 13 درجة للصغرى 21 درجة للعظمى، ومطروح 12 درجات للصغرى و 20 للعظمي.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 18 درجة للصغرى و 30 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 6 وتبلغ العظمى 20 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 13 للصغرى و22 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1425
شبين الكوم1323
طنطا
1323
دمنهور1222
الإسكندرية
1321
بلطيم
1421
مطروح
1220
السلوم
1221
سيوة1024
بورسعيد
1422
دمياط
1422
الزقازيق
1323
الإسماعيلية
1125
السويس1324
العريش1223
رفح1223
رأس سدر
1424
نخل923
نويبع1626
طابا1424
كاترين622
الطور1627
شرم الشيخ1828
الغردقة
1626
مرسي علم1724
الفيوم1225
بني سويف1224
المنيا1126
أسيوط1228
سوهاج1427
قنا1527
الأقصر
1627
أسوان1728
أبوسمبل
1828
الوادى الجديد
1627
شلاتين1927
حلايب2025
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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