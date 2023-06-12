درجات الحرارة اليوم الإثنين 12-6 -2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الإثنين على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 14 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن وتبلغ في القاهرة 35 العظمى و24 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 36 العظمى و23 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و27 الصغرى، ومرسى مطروح 25 العظمى و18 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 28 للعظمى و 20 للصغرى، وسفاجا 37 العظمى و 27 الصغرى، وأسيوط 38 العظمى و 25 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في شبين الكوم 35 للعظمى و 23 صغرى، وأبو رماد 34 العظمى و 25 الصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 24 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 20 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة و 23 الصغرى، ورفح 28 العظمى و 21 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 41 للعظمى و 27 الصغرى، والزقازيق 36 العظمى و 24 الصغرى، والمنصورة 35 العظمى و 24 الصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة اليوم في حلايب 34 العظمى و 26 الصغرى، وطابا 34 للعظمى و 27 الصغرى، ونخل 35 العظمى و17 الصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 26 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، درجة الحرارة اليوم فى كاترين 29 العظمى و 17 الصغرى، وادي النطرون 36 العظمى و 22 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 24 الصغرى، والغردقة 36 للعظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في رأس غارب 36 العظمى و 27 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 22 الصغرى، ودمياط 27 العظمى و 22 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 20 صغرى، والعريش 28 العظمى و 21 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 26 العظمى و 23 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 22 للصغرى، وطنطا 33 العظمى و 22 الصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة فى بني سويف

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في السلوم 28 العظمى و 18 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى و 24 الصغرى، والطور 36 العظمى و 25 الصغرى، وأبو سمبل 41 العظمى و 28 الصغرى. وشلاتين 35 للعظمى و 25 صغرى.

وتصل درجة الحرارة في قنا 40 العظمى و 27 الصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى و 28 الصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 20 الصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى و 26 الصغرى.

كما تتغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 0.5 الى 1.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتذكر تغير حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

ونستكمل في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن: