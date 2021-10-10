درجات الحرارة اليوم الإثنين 11-10-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على مختلف المحافظات، وتسجل في القاهرة 31 للعظمي، ليسود طقس حار رطب نهارا على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري، وطقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد ، وتشهد مدن جنوب البلاد وجنوب سيناء طقس معتدل ليلا.

كما تتكون شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية من والى القاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

كما تتوقع الارصاد الجوية فرص لتساقط الامطار على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 20 %.

درجات الحرارة في القاهرة

وتنشر الأرصاد الجوية كافة درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية، وتسجل في القاهرة تبلغ 31 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة في الاسكندرية 29 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 31 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في مرسي مطروح 26 للعظمي و 18 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 19 للصغري، وسيوة 31 للعظمي و 17 للصغري.

كما تصل درجات الحرارة اليوم في بورسعيد 27 للعظمي و 24 للصغري، ودمياط 28 للعظمي و 24 للصغري، والمنصورة 31 للعظمي و 20 للصغري،

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 34 للعظمي و 25 للصغري، وطابا 32 للعظمي و 22 للصغري، و الطور 30 للعظمي و 21 للصغري، والغردقة 35 للعظمي و 24 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى الفيوم 35 للعظمي و 20 للصغري، وبني سويف 34 للعظمي و 20 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 36 للعظمي و 19 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في اسوان 42 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 20 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 23 للصغري.

فصل الخريف

ذكرت الارصاد ان الطقس خلال فصل الخريف يمثل اجواء خريفيه معتدله بوجه عام علي شمال البلاد نهارا ؛ أما عن ساعات الليل فتنخفض درجات الحرارة ليكون الطقس مائل للبرودة في آخر الليل. حيث تظل درجات الحراره حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

وتابعت ان الاستقرار سمة هذا الاسبوع ، وتؤثر الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة وتنخفض علي اثرها الرؤية الأفقية بشكل كبير.

نسبة الرطوبة

و تصل نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: