درجات الحرارة اليوم الإثنين 10-7-2023 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على جميع المدن، ليسود طقس حار نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، واعتدال الطقس ليلا رطب على جميع المدن.

كما تزداد سرعة نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 18 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم الأحد على القاهرة 35 العظمى و25 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 25 صغرى، وكاترين 34 العظمى و 17 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وكشفت الأرصاد، عن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 23 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 25 الصغرى، وسيوة 38 للعظمى و 23 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى، والسويس 35 العظمى و 23 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 الصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى و 23 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى سفاجا 39 العظمى و 30 الصغرى، والأقصر 39 العظمى و 28 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 24 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 24 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر 36 العظمى و 24 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى و 27 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و28 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 25 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الوادي الجديد 40 للعظمى و 26 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 37 للعظمى و 29 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الفيوم 35 للعظمى و 25 الصغرى، وأسيوط 37 العظمى و 23 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في رأس غارب 39 العظمى و 28 الصغرى، والسلوم 32 العظمى و 20 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في قنا 41 العظمى و 28 الصغرى، وشرم الشيخ 39 للعظمى و 29 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 24 الصغرى، وادي النطرون 36 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة في طابا

وتصل درجة الحرارة اليوم في طابا 35 للعظمى و 25 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 25 الصغرى، والمنصورة 35 العظمى و 25 الصغرى.



كما تبلغ في الزقازيق 36 العظمى و 24 الصغرى، والطور 34 العظمى و 26 الصغرى، وبنها 35 العظمى و24 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى و 25 الصغرى.

وتحذر الأرصاد من اضطراب حالة البحر المتوسط ، بارتفاع الموج 2.5الى 3.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن: