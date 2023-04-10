درجات الحرارة اليوم الإثنين 10-4 -2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 10-4 -2023 علي جميع المدن، لتشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية، وطقس حار على جنوب البلاد.

كما يسود طقسا باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومائلا للبرودة على جنوب البلاد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى وتكون خفيفة ورعديه أحيانا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين علي جميع الأنحاء، وتصل في القاهرة 26 العظمى و14 الصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 21 الصغرى، و شرم الشيخ 30 للعظمى و 19 الصغرى، والعلمين الجديدة 21 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما قالت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 21 للعظمى و 14 الصغرى، و سيوة 25 للعظمى و12 صغرى، وبني سويف 27 العظمى و14 الصغرى، و الإسماعيلية 27 العظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رفح 23 العظمى و 14 الصغرى، وأبو سمبل36 للعظمى و 19 الصغرى، وقنا 36 العظمى و 18 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في مدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى و 13 للصغرى، والعريش 24 العظمى و15 الصغرى، والطور 28 العظمى و 15 الصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 27 للعظمى و 13 صغرى، وسوهاج 33 للعظمى و 19 للصغرى، ورأس غارب 29 للعظمى و 21 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى أسيوط

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم في أسيوط 31 العظمى و19 الصغرى، ودمياط 24 للعظمى و 14 للصغرى، وكفر الشيخ 25 العظمى و14 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في السويس 26 العظمى و 14 الصغرى، وأسوان 37 للعظمى و 19 الصغرى، والمنيا 29 للعظمى و 16 للصغرى، والزقازيق 26 العظمى و 15 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الأقصر 36 العظمى و18 الصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و 21 صغرى، وطابا 26 للعظمى و 14 الصغرى.

وتصل في وادي النطرون 27 العظمى و15 الصغرى، وسفاجا 31 للعظمى و 21 الصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى و 22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في الوادي الجديد 35 للعظمى و 17 الصغرى ، ورأس حدربة 31 العظمى و 21 للصغرى، ودمنهور 25 للعظمى و 15 الصغرى.

درجة الحرارة في المنصورة

وتسجل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 25 العظمى و18 الصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى و 15 الصغرى، وأبو رماد 29 العظمى و21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 27 للعظمى و 16 صغرى، وحلايب 30 العظمى و 22 صغرى، والفيوم 27 للعظمى و 20 للصغرى.

وتتوقع سقوط امطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ومدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتصل سرعتها 17 عقده في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى.

وتحذر الارصاد، من حالة الموج في البحر المتوسط، إذ تتراوح حالتة من معتدل إلى مضطرب ويبلغ الموج 2 إلى 2.5في الاتجاه الشمالي الغربي، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1.5الى 2 فى الاتجاه الجنوبي الشرقي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على مختلف المدن: