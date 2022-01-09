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درجات الحرارة اليوم الإثنين 10-1-2022 فى مصر

وتصل درجات الحرارة فى الاسكندرية 16 للعظمي
عصام عميرة 12:09 ص, الأثنين, 10 يناير 22 12:09 ص, الأثنين, 10 يناير 22

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تنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة الويم الاثنين على كافة المدن والمحافظات، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشرقية.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن مدن سيناء وجنوب الصعيد يسودها طقس مائل للدفء نهارا، وطقس شديد البرودة ليلا على كاف الأنحاء المصرية تصل إلى الصقيع على وسط سيناء.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة  على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وجنوب الصعيد ومناطق من شمال محافظة  البحر الأحمر وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد حدتها مع تقدم الوقت على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا

وذكرت الأرصاد، ان رمال مثارة نتيجة نشاط رياح جنوبية غربية جافة وباردة تؤثر علي شمال الصعيد والقاهرة والدلتا والسواحل الغربية والصحراء الغربية حيث تنخفض معها الرؤية الأفقية خاصة علي الطرق الصحراوية.

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درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مايقرب من 38 مدينة ومحافظة، وتصل في القاهرة 16 للعظمي و 10 للصغري، والمنصورة 16 للعظمي و 10 للصغري، ودمياط 17 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم على الإسكندرية 16 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 16 للعظمي و 9 للصغري، ومرسي مطروح 16 للعظمي و 11 للصغري، والسلوم 15 للعظمي و 12 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة فى راس سدر 20 للعظمي و 9 للصغري، ونويبع 22 للعظمي و 14 للصغري، وطابا 21 للعظمي و 8 للصغري، بورسعيد 18 للعظمي و 10 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة اليوم في السويس 17 للعظمي و 11 للصغري، والاسماعيلية 16 للعظمي و 11 للصغري.

والطور 23 للعظمي و 12 للصغري، وشرم الشيخ 22 للعظمي و 15 للصغري، والغردقة 22 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 25 للعظمي و 14 للصغري.

كما تسجل في الفيوم 17 للعظمي و 6 للصغري، وبني سويف 17 للعظمي و 6 للصغري، والمنيا 16 للعظمي و 5 للصغري، واسيوط 16 للعظمي و 5 للصغري.

درجة الحرارة في اسوان

وتابعت أن درجة الحرارة فى اسوان 22 للعظمي و 11 للصغري، والاقصر 22 للعظمي 10 للصغري، وسوهاج 19 للعظمي و 8 للصغري، والوادي الجديد 25 للعظمي و 4 للصغري.

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الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد،  تفاصيل مستوي الرطوبة اليوم في القاهرة 80 للعظمي و 40 للصغري، والسواحل الشمالية 88 للعظمي و 50  للصغري، وشمال الصعيد 75 للعظمي و 45 للصغري، وجنوب الصعيد 65 للعظمي و 35 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 2 الى 3 متر، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج يصل الى 1.75 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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