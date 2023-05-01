درجات الحرارة اليوم الإثنين 1-5-2023 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تقريرًا عن درجات الحرارة اليوم الإثنين على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الانحاء، مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16عقدة في الاتجاه الشمالي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأوضحت الأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع المدن، وتبلغ على القاهرة 26 العظمى و17 الصغرى، وسيوة 26 للعظمى و13 صغرى، والسويس 25 للعظمى و 16 صغرى، وبنها 26 العظمى و 17 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 24 للعظمى و15 للصغرى، ونخل 22 العظمى و7 الصغرى، والمنصورة 24 العظمى و16 الصغرى، والزقازيق 26 العظمى و 17 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في كاترين 22 العظمى و5 الصغرى، والإسماعيلية 27 العظمى و18 للصغرى، وشرم الشيخ 28 للعظمى و 19 الصغرى.

وتصل في مرسي مطروح 21 العظمى و16 الصغرى، والعاصمة الإدارية 26 للعظمى و 16 للصغرى، والغردقة 29 للعظمى و 18 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى أسوان

وتسجل درجة الحرارة في العلمين الجديدة 23 للعظمى و 15 للصغرى، وأسوان 32 للعظمى و 19 الصغرى، ودمنهور 24 للعظمى و 15 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة في أسيوط 29 العظمى و 15 الصغرى، والمنيا 28 للعظمى و 14 للصغرى، وطابا 22 للعظمى و 18 الصغرى.

وتبلغ في رفح 22 العظمى و 12 الصغرى، وسفاجا 30 للعظمى و 18 الصغرى، والفيوم 26 للعظمى و 14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 25 العظمى و16 الصغرى، وبني سويف 27 العظمى و 14 للصغرى، ومرسى علم 31 للعظمى و 19 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة على شلاتين 29 للعظمى و21 صغرى، والعريش 23 العظمى و 13 للصغرى، والسلوم 22 العظمى و 15 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في طنطا 25 العظمى و 16 الصغرى، والطور 27 العظمى و 19 للصغرى، والأقصر 31 العظمى و18 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 24 العظمى و 15 الصغرى، ورأس حدربة 26 العظمى و 20 للصغرى، والوادى الجديد 30 للعظمى و 16 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في حلايب 28 العظمى و 20 للصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى و 14 الصغرى، وسوهاج 29 للعظمى و 16 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في شبين الكوم 26 للعظمى و 17 صغرى، وكفر الشيخ 24 العظمى و16 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 25 للعظمى و 15 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وأضافت ان حالة البحر المتوسط تترواح من خفيف إلى معتدل، إذ يبلغ ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 واتجاه الرياح شمالي غربي، مع اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج 1.5إلى 2 واتجاه الرياح شمالي غربي.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على مختلف المدن: