درجات الحرارة اليوم الإثنين 1-11-2021 فى مصر

وتصل درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية ٢٧ للعظمي

تنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين علي كافة المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا ولطيف ليلا ومائل للبرودة اخر الليل.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن السواحل الشمالية يسودها طقس معتدل، وطقس حار علي شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت الأرصاد، أن مدن جنوب الصعيد يسودها طقس شديد الحرارة نهارا، مع نشاط لحركة الرياح علي السواحل الغربية بسرعة ٢٠ عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تسجل في القاهرة ٢٩ للعظمي و ١٩ للصغري، والاسكندرية ٢٧ للعظمي و ٢٠ للصغري، وطنطا ٢٩ للعظمي و ١٩ للصغري.

درجات الحرارة

كما تصل درجات الحرارة في مرسي مطروح ٢٧ للعظمي و الصغري ١٨، ودمنهور ٢٨ للعظمي و ١٩ للصغري، وبلطيم ٢٦ للعظمي و ١٩ للصغري.

وأضاف أن درجات الحرارة في بورسعيد ٢٨ للعظمي و ٢٢ للصغري، ودمياط ٢٧ للعظمي و ٢٢ للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في المنصورة ٢٩ للعظمي و ١٨ للصغري، والسويس ٢٩ للعظمي و ٢٠ للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في العريش ٢٩ للعظمي و ١٩ للصغري، ورفح ٢٩ للعظمي و ٢٠ للصغري، ونخل ٢٩ للعظمي و ١٦ للصغري.

كنا تسجل درجة الحرارة في شرم الشيخ ٣٣ للعظمي و ٢٤ للصغري، والغردقة ٣٤ للعظمي و ٢٢ للصغري، ومرسي علم ٣٢ للعظمي و ٢٠ للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد أن تصل نسبة الرطوبة في القاهرة الكبري ٨٦ للعظمي و ٣٠ للصغري، والسواحل الشمالية ٩٠ للعظمي و ٤٠ للصغري، وشمال الصعيد ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٣٠ للعظمي و ١٥ للصغري.

تحسن نسبي في الأحوال الجوية علي محافظات الدلتا والقاهرة والوجه البحري حيث ضعفت فرص سقوط الامطار ليصبح الطقس غائم جزئي مع ارتفاع في درجات الحرارة.

ويبقي تأثير السحب علي سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر يصاحبه سقوط الامطار علي مناطق متفرقة هناك.

ونرصد في التقرير توقعات هيئة الأرصاد الجوية لتفاصيل درجات الحرارة اليوم الاثنين: