درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9-8-2023 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على جميع المدن، لتشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا مائل للحرارة رطب.

وتتوقع هيئة الأرصاد، نشاطا لحركة الرياح على القاهرة الكبري تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت هيئة الأرصاد، مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتبلغ على القاهرة 34 العظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 25 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 30 الصغرى، ومرسى علم 41 للعظمى و 30 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 32 للعظمى و 24 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 26 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 33 العظمى و 26 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 26 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 25 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى رفح 32 العظمى و 25 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 24 للصغرى، والطور 36 العظمى و 27 الصغرى، و أبو سمبل 44 العظمى و 29 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى طنطا 33 العظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 صغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 24 صغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الأقصر 45 العظمى و 27 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى و 25 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى نخل 36 العظمى و 18 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 29 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 25 الصغرى. والعريش 33 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 38 للعظمى و 27 الصغرى، والسويس 37 العظمى و 25 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 31 الصغرى، وقنا 43 العظمى و 28 الصغرى.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة اليوم في بني سويف 35 العظمى و 26 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و25 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الفيوم

وتصل درجة الحرارة اليوم فى الفيوم 35 العظمى و 25 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 24 الصغرى، والسلوم 33 العظمى و 23 الصغرى، وأبو رماد 40 العظمى و29 الصغرى.

وتبلغ في حلايب 38 العظمى و 30 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 25 الصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 30 صغرى، 6 أكتوبر 35 العظمى و24 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 24 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: