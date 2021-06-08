درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9-6-2021 فى مصر

تتعرض كافة البلاد الى طقس شديد الحرارة اليوم نهارا علي أغلب الانحاء ويستمر لمدة ٤٨ ساعة، إذ انه من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٨ درجة للعظمي و 23 للصغري ويستمر الارتفاع حتي تتجاوز درجات الحرارة علي الصعيد حاجز ٤٠ درجة، كما تنشط الرياح علي جنوب البلا.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين منها الإبتعاد عن التعرض للأشعة الشمس المباشرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة.

الطقس فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس شديد الحرارة نهارا، ولطيف ليلا، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية نهارا، وطقس حار نهارا على السواحل الشرقية، وشديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد،ومعتدل ليلاعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

إجراءات الحفاظ على برودة المسكن

اعمل على الحفاظ على برودة مكان معيشتك. افحص درجة حرارة الغرفة ما بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحاً والواحدة بعد الظهر وليلاً بعد العاشرة مساءً. وفي الأحوال المثلى، ينبغي إبقاء درجة حرارة الغرفة عند أقل من 32 درجة مئوية أثناء النهار و24 درجة مئوية خلال الليل. وهذا أمر مهم خاصةً للرضع أو الأشخاص فوق سن الستين أو من يعانون ظروفاً صحية مزمنة.

استخدم هواء الليل لتبريد مسكنك. افتح جميع النوافذ وآليات الغلق أثناء الليل وفي الصباح المبكر، عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل (إن كان القيام بذلك مأموناً).

خَفِّض الأحمال الحرارية داخل الشقة أو المنزل. اغلق النوافذ وآليات الغلق (لو كانت متاحة) خاصةً تلك المواجِهة للشمس خلال النهار. اغلق مفاتيح الإضاءة الاصطناعية وأكبر عدد ممكن من الأجهزة الكهربائية.

عَلِّق واقيات شمسية أو ستائر أو أغطية أو مظلات على النوافذ التي تنعكس عليها أشعة الشمس صباحاً أو بعد الظهر.

عَلِّق مناشف مبلّلة لتبريد هواء الغرف. لاحظ أن رطوبة الهواء تزداد في ذات الوقت.

إن كان مسكنك مكيَّف الهواء، اغلق الأبواب والنوافذ ووفِّر الكهرباء غير اللازمة للحفاظ على التبريد، بما يضمن استمرار إتاحة التيار الكهربائي ويقلل من إمكانية انقطاع التيار ومن المهم شرب السوائل، ابتَعِد عن الحر بقدر المستطاع .

درجات الحرارة

وترصد الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم فى مختلف المحافظات المصرية ارتفاع طفيف، وتصل فى القاهرة الدرجة العظمى 38، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21.

وأوضحت الأرصاد أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28، وعلى دمنهور العظمى 36 والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 19.

درجات الحرارة فى مدن القناة

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد إلى 32 للعظمى 22 للصغري، والإسماعيلية 38 للعظمي و 23 للصغري، والسويس 37 للعظمي و 24 للصغري، فيما تسجل على العريش 34 للعظمي و 22 للصغرى، ورفح 33 للعظمى و 21 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الارصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

كما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج العظمى 41 والصغرى 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و40 للصغرى.

وتبلغ نسبة الرطوبة اليوم في شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 30 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.