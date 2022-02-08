درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9-2-2022 فى مصر

عودة للأجواء الباردة علي الشمال البلاد إذ تنخفض درجات الحرارة اليوم من السواحل الغربية الي شمال الصعيد ومزيد من الانخفاض يؤثر علي كافة الأنحاء، تسجل القاهرة 18 درجة نهارا و10 ليلا، مع فرص أمطار خفيفة بنسبة 30 %.

كما تتكاثر السحب المتوسطة يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية تكون خفيفة إلي متوسطة تمتد مساءا إلي القاهرة تكون خفيفة الشدة.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط

كما تنشط الرياح لتزيد من الاحساس ببرودة الطقس وتؤدي إلي ارتفاع الامواج علي مسطح البحر المتوسط لتصل الي 5 امتار .

وتتوقع الأرصاد ان تشهد طافة المدن طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوبسيناء وجنوب البلاد.

كما تشهد كافة المدن والانحاء طقس شديد البرودة ليلاً، تصل الى حد الصقيع على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة في القاهرة

كما تتوقع الارصاد، درجات الحرارة اليوم على 38 مدينة، وتصل على القاهرة 18 للعظمي و 10 للصغري، ووادي النطرون 18 للعظمي و 11 للصغري، وشبين الكوم 22 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية 16 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 17 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 17 للعظمي و 10 للصغري، وبلطيم 16 للعظمي و 11 للصغري، وسيوة 19 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 17 للعظمي و 11 للصغري، والمنصورة 21 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 18 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 19 للعظمي و 12 للصغري.

وتصل على العريش 17 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 21 للعظمي و 10 للصغري، ورأس سدر 19 للعظمي و 10 للصغري، ونخل 19 للعظمي و 3 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 25 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 24 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي علم 23 للعظمي و 12 للصغري.

وتبلغ على الفيوم 18 للعظمي و 9 للصغري، وبني سويف 19 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 19 للعظمي و 6 للصغري، واسيوط 19 للعظمي و 7 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى سوهاج 20 للعظمي و 8 للصغري، وقنا 23 للعظمي و 8 للصغري، والاقصر 24 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم فى اسوان 25 للعظمي و 9 للصغري، وادفو 25 للعظمي و 9 للصغري، وحلايب 23 للعظمي و 14 للصغري.

كما تنشط حركة الرياح اليوم على مناطق من القاهرة الكبري والوجة البحري بسرعة 18 عقدة، فيما تصل الى 24 عقدة على السواحل الشمالية، وتمتد تلك الحالة النشطة حتي مدن الصعيد.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: