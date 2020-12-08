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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9-12-2020 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 22 درجة 13 درجة للعظمي
عصام عميرة 12:11 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 12:11 ص, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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يسود اليوم طقس دافىء على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهاراً، وبارد على شمال البلاد شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلاً، عن درجات الحرارة اليوم.

وحركة الرياح معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى  تكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

الطقس في القاهرة

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من (الإسكندرية، السلوم ومطروح).

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية دافئ نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية.

الطقس في سانت كاترين

أما طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

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الطقس في سوهاج

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي، بينما تتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9-12-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13.

وتسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 9.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 29 للعظمي و 11 للصغري.

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نسبة الرطوبة

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط  خفيف الى معتدلة  طوال اليوم مع ارتفاع في الامواج يتراوح بين 1.5 الى 1 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد أن تستقر حالة البحر الاحمر من خفيف الى معتدلة  وتصل ارتفاع الامواج به الى 2 متر و 1 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2213
الإسكندرية2213
طنطا
2213
شبين الكوم2214
دمنهور2214
بلطيم
2214
مطروح
1911
السلوم
2012
سيوة229
بورسعيد
2214
دمياط
2215
الزقازيق
2213
الإسماعيلية
2212
السويس2213
العريش23
13
رفح2213
رأس سدر
2212
نخل2205
نويبع2516
طابا2413
كاترين1906
الطور2613
شرم الشيخ2716
الغردقة
2713
مرسي علم2715
الفيوم2411
بني سويف2210
المنيا2210
أسيوط2313
سوهاج2311
قنا2412
الأقصر
2411
أسوان2512
أبوسمبل
2513
الوادى الجديد
259
شلاتين2818
حلايب2620
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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