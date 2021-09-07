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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-9-2021 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 35 للعظمي و 25 للصغري
عصام عميرة 1:24 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 1:24 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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ترصد “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجة البحري، وطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن القاهرة الكبري وباقي الأنحاء تشهد طقس معتدل الحرارة ليلا، مع فرص طفيفة على مناطق من السواحل الغربية “السلوم ومرسي مطروح” على فترات متقطعة بنسبة 40 %، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي الدلتا والقاهرة ولكن دون تأثير.

وتتوقع الارصاد، أن تسجل حركة الرياح نشاط على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتسجل في القاهرة 14 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 17 عقدة، وجنوب الصعيد 18 عقدة.

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درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن المصرية، لتبلغ فى القاهرة 35 للعظمي و25 للصغري، وترتفع الى 37 درجة للمحسوسة، فيما تبلغ فى وادي النطرون 34 للعظمى و26 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

فيما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية تسجل 33 للعظمي و 26 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و 26 للصغري، العريش 31 للعظمي و 22 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة فى السويس 35 للعظمي و 26 للصغري، والاسماعيلية 35 للعظمي و 24 للصغري، والمنصورة 34 للعظمي و 24 للصغري.

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درجة الحرارة فى شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمي و 29 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 28 للصغري.

وذكرت الارصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى المنيا 38 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 38 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 40 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 42 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 43 للعظمي و27 للصغري.

وتصل درجات الحرارة فى أسوان 44 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 43 للعظمي و 28 للصغري، وحلايب 35 للعظمي و 28 للصغري.

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نسبة الرطوبة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ان نسبة الرطوبة اليوم تبلغ في القاهرة الكبري 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، و شمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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