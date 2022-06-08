درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-6-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات والمدن، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية، وطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها 14 عقدة على القاهرة و 17 على جنوب سيناء كأعلى ارتفاع على مدار اليوم.

درجات الحرارة في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في القاهرة 36 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 23 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة فى الإسكندرية 32 للعظمي و 23 للصغري، ووادي النطرون 34 للعظمي و22 للصغري، ومطروح 33 للعظمي و 22 للصغري، وسيوة 39 للعظمي و 21 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى المنصورة 35 للعظمي و 22 للصغري، والزقازيق 36 للعظمي و 23 للصغري، والاسماعيلية 37 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 36 للعظمي و 21 للصغري، والعريش 33 للعظمي و22 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة فى راس سدر 37 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 32 للعظمي و 21 للصغري، ونخل 36 للعظمي و 18 للصغري، ونويبع 36 للعظمي و 23 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة في شرم الشيخ

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 39 للعظمي و 27 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 24 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و 24 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 37 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 38 للعظمي و 25 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 24 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى اسيوط 38 للعظمي و 25 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 24 للصغري، واسوان 41 للعظمي و 27 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية ان تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الي معتدل بارتفاع أمواج 1.75 متر ورياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الاحمر واتجاة الرياح شمالية غربية.

موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط

تتوقع الارصاد موجه شديدة الحرارة على الشرق الاوسط، وذلك مع إقبال فصل الصيف يمتد تأثير منخفض الهند الموسمى ليشمل بلاد الشرق الأوسط( الكويت- العراق -إيران _شبه الجزيرة العربية) لترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.

وسجلت مدينة الجهراء بالكويت درجة حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية.، ويمتد تأثيرة إلى جمهورية مصر العربية ويسبب موجة حارة عليها ولكن أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافى .

ومرور منخفض الهند الموسمى على البحر المتوسط يعمل على تعديل الكتلة الهوائية، وبالتالى تعديل في درجة الحرارة ولكن تزداد نسب الرطوبة مما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس .

وتتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى الفترة القادمة واعتبارا من الغد درجات حرارة تتراوح من ( 37 : 38 ) درجة مئوية، ويتجاوز جنوب الصعيد حاجز 40 درجة مئوية.

ننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المحافظات: