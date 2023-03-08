درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء على جميع المدن، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس ليلاً تشهد أجواء باردة على أغلب الأنحاء، مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، وتصل فى القاهرة 22 العظمى و13 الصغرى، واسماعيليه 23 العظمى و 12 للصغرى، وطنطا 22 للعظمى و 13 للصغرى، وشرم الشيخ 27 للعظمى و15 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 22 للعظمى و13 الصغرى، و الوادي الجديد 28 للعظمى و14 الصغرى و الغردقة 26 للعظمى و 15 للصغرى، وبني سويف 24 العظمى و 11 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في رأس حدربه 29 العظمى و15 للصغرى ، والعاصمة الإدارية 22 للعظمى و12 الصغرى، وأسيوط 24 العظمى و11 الصغرى، العريش 22 العظمى و12 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم في رأس غارب 27 للعظمى و14 للصغرى،. و طابا 24 للعظمى و 14 للصغرى، و6 أكتوبر 23 للعظمى و 12 للصغرى، و سيوة 25 للعظمى و 10 صغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم في أبو سمبل 29 للعظمى و 14 الصغرى، و الأقصر 28 العظمى و14 الصغرى، والمنصورة 21 العظمى و12 الصغرى، ومرسى علم 27 للعظمى و14 للصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة اليوم على المدن تسجل فى المنيا 24 للعظمى و 11 للصغرى، وادي النطرون 22 العظمى و13 الصغرى، ودمنهور 22 للعظمى و13 للصغرى، ونخل 21 للعظمى و7 للصغرى.

وتبلغ في كفر الشيخ 21 العظمى و13 الصغرى، وأبو رماد 30 العظمى و14 الصغرى، وحلايب 28 العظمى و14 صغرى، والعلمين الجديدة 21 للعظمى و12 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى بنها 22 العظمى 13 والصغرى،و الزقازيق 23 العظمى و12 الصغرى، و شلاتين 30 للعظمى و 15 صغرى، ورأس سدر 23 للعظمى و15 للصغرى، ودمياط 22 للعظمى و 12 للصغرى.

كما تبلغ في شبين الكوم 22 للعظمى و 13 صغرى، والسلوم 19 للعظمى و11 للصغرى، والسويس 22 العظمى و12 الصغرى.

وتصل في مدينة فى أسوان 29 للعظمى و14 الصغرى، وسوهاج 27 للعظمى و12 للصغرى، ومدينة سفاجا 29 للعظمى و15 الصغرى، ورفح 21 العظمى و11 للصغرى، وقنا 28 للعظمى و12 للصغرى، والطور 26 العظمى و14 الصغرى.

كما تبلغ في محافظة الفيوم 25 للعظمى و11 للصغرى، و طابا 24 للعظمى و14 للصغرى، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعة الرياح في القاهرة الكبرى 8 عقدات في الاتجاه الشمالي.

حالة البحر المتوسط

وأوضحت أن حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف في اتجاه الرياح جنوبي شرقي و جنوبي غربي، وتابعت أيضا حالة البحر الأحمر تتراوح من معتدل و مضطرب وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالي غربي.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المحافظات والمدن المصرية: