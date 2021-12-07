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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-12-2021 في مصر

وتصل درجات الحرارة في القاهرة 20 للعظمى و 13 للصغرى
عصام عميرة 12:10 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 12:10 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا وبارد ليلا على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب البلاد.

وتتوقع الأرصاد تساقط امطار متوسطة بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وامطار خفيفة على القاهرة وجنوب الدلتا.

كما تنشط رياح مثيرة للرمال والاتربة على جميع المدن، وتسجل سرعتها على القاهرة 27 عقدة، والسواحل الشمالية 30 عقدة، وشمال الصعيد 19 عقدة، وجنوب الصعيد 15 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة في القاهرة تبلغ 20 للعظمى و 13 للصغرى، ودمنهور 20 للعظمى و 13 للصغرى، وبلطيم 18 للعظمى و 14 للصغرى، وشبين الكوم 20 للعظمى و 14 للصغرى، ودمنهور 20 للعظمى و 13 للصغرى.

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درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة في الاسكندرية 19 للعظمي و 13 للصغري، وطنطا 20 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي مطروح 20 للعظمي و 12 للصغري، والسلوم 20 للعظمي و 10 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 19 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 20 للعظمي و 14 للصغري، والاسماعيلية 20 للعظمي و 12 للصغري، ورفح 20 للعظمي و 13 للصغري، وراس سدر 20 للعظمي و 13 للصغري.

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كما تسجل درجة الحرارة في نخل 19 للعظمي و 8 للصغري، ونويبع 21 للعظمي و 15 للصغري، وطابا 19 للعظمي و 13 للصغري، وكاترين 16 للعظمي و 6 للصغري، والطور 21 للعظمي و 15 للصغري، وشرم الشيخ 25 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

فيما تصل درجة الحرارة في الغردقة 25 للعظمي و 16 للصغري، ومرسي علم 24 للعظمي و 15 للصغري، والفيوم 20 للعظمي و10 للصغري، وبني سويف 20 للعظمي و 10 للصغري، والمنيا 20 للعظمي و 9 للصغري.

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وتابع ان درجات الحرارة على مدن الصعيد تسجل في سوهاج 21 للعظمي و 10 للصغري، واسيوط 20 للعظمي و 9 للصغري، وقنا 21 للعظمي و 11 للصغري، والاقصر 22 للعظمي و 11 للصغري، واسوان 23 للعظمي و 12 للصغري.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح يجب اتخاذها خلال موجة الطقس غير المستقر، منها غلق النوافذ جيداويفضّل لمرضى الصدر والحساسية  والجيوب الأنفية عدم الخروج فى مثل هذه الأجواء، والقيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لإنخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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