درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-11-2023 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرة درجات الحرارة اليوم الأربعاء على جميع المدن والمحافظات، ليحل طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تشهد المدن الطقس ليلا لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 30 العظمى و 22 الصغرى، والسويس 30 العظمى و 22 الصغرى، وبورسعيد 29 العظمى و 24 الصغرى، وقنا 35 العظمى و 22 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 27 للعظمى و 20 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 17 صغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 22 الصغرى، ورفح 29 العظمى و 20 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في نخل 31 العظمى و16 الصغرى، وكاترين 26 العظمى و13 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 18 الصغرى، وشرم الشيخ 32 العظمى و23 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 31 درجة و22 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و22 صغرى، والفيوم 30 العظمى و 22 الصغرى، وأسيوط 32 العظمى و 19 الصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في أسوان 36 العظمى و 23 الصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 23 الصغرى، والعلمين 27 العظمى و 20 الصغرى، وادي النطرون 30 العظمى و 22 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في المنيا 31 العظمى و20 الصغرى، والطور 30 العظمى و 22 الصغرى، وبني سويف 31 العظمى و 21 الصغرى، والزقازيق 31 العظمى و23 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 32 للعظمى و 23 الصغرى، ودمياط 28 العظمى و 23 الصغرى، و6 أكتوبر 31 العظمى و 21 الصغرى، وأبو سمبل 35 العظمى و 24 الصغرى، ورأس غارب 31 العظمى و 22 الصغرى.

كما تصل في طنطا 29 العظمى و 22 الصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و 24 صغرى، وسوهاج 33 العظمى و 20 الصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 23 الصغرى، والعريش 30 العظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة سفاجا

وأضافت أن درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 30 العظمى و 22 الصغرى، وسفاجا 32 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 19 الصغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى و 22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 29 العظمى و22 الصغرى، وحلايب 28 العظمى و 23 الصغرى، وبنها 30 العظمى و 22 الصغرى، وأبو سمبل 35 العظمى و 24 الصغرى.

وكشفت الأرصاد في التقرير حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتذكر حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1.25 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

خريطة تساقط الأمطار اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد خريطة تساقط الأمطار على المدن اليوم، اذ تصل الى رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، و أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وسيناء ومدن القناة تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى.

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: