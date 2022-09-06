درجات الحرارة اليوم الأربعاء 7-9-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات، وتصل فى القاهرة 33 للعظمى، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد على جنوب سيناء البلاد.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس ليلا معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق القاهرة.

وتتوقع الأرصاد، اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الامواج من 2 و 3 متر، مع فرص امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في القاهرة

درجات الحرارة فى القاهرة 33 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 33 للعظمى و 22 للصغرى، وسيوة 32 للعظمى و 22 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 23 للصغرى، ونخل 32 للعظمى و 20 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 23 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى دمنهور 325 للعظمى و 24 للصغرى، وكفر الشيخ 32 للعظمى و 23 للصغرى، وأكتوبر 33 للعظمى و 22 للصغرى، والسويس 33 للعظمى و 23 للصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة فى المنصورة 33 للعظمى و 23 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى و 24 للصغرى، والطور 34 للعظمى و 27 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى، والأقصر 38 للعظمى و 27 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى العريش 31 للعظمى و 24 للصغرى، وطابا 33 للعظمى و 27 للصغرى، ونويبع 33 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 27 للصغرى، وأبو سمبل 38 للعظمى و 27 للصغرى، وقنا 37 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم بني سويف 33 للعظمى و 21 للصغرى، والمنيا 34 للعظمى و 22 للصغرى، وأسيوط 34 للعظمى و 23 للصغرى، وكاترين 31 للعظمى و 19 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 39 للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 27 للصغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد، ان تصل حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب بارتفاع امواج يصل إلى 3 أمتار، ورياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والمحافظات المصرية: