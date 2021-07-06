درجات الحرارة اليوم الأربعاء 7-7-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة اليوم الاربعاء بشكل طفيف على أغلب المدن المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري ومعتدل ليلا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا ومعتدل ليلا، وتستمر نسبة الرطوبة المرتفعة خلال تلك الفترة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات اليوم الاربعاء، تسجل فى القاهرة 36 للعظمي 24 للصغري، والإسكندرية 30 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 34 للعظمي 24 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي 24 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن مدن القناة تسجل فى بورسعيد 32 للعظمي و 24 للصغري، والسويس 36 للعظمي و 25 للصغري، والزقازيق 36 للعظمي و 24 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 24 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن رفح 32 للعظمي و 23 للصغري، وراس سدر 38 للعظمي و 24 للصغري، ونخل 36 للعظمي و19 للعظمي.

درجات الحرارة فى طابا

وذكرت الأرصاد، ان درجات الحرارة اليوم فى طابا 36 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 34 للعظمي و 18 للصغري، والطور 35 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 27 للصغري.

وأكدت الارصاد الجوية، ان الفيوم تسجل 37 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 37 للعظمي و 25 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 38 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة فى أسوان

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى اسوان 43 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 43 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 43 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 27 للصغري.

وذكرت هيئة الأرصاد، ان نسبة الرطوبة اليوم 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

تأثير الرطوبة على درجات الحرارة

قالت هيئة الارصاد الجوية إن الفرق بين تأثير الرطوبة على درجات الحرارة عن الذى يشعر به الأنسان، اذ تعمل نسب الرطوبة على انخفاض درجة الحرارة السطحية فى فصل الصيف وتعمل على رفع درجة الحرارة فى فصل الشتاء .

وتابعت الارصاد أن الانسان يشعر بارتفاع درجة الحرارة فالمناطق ذو الرطوبه العالية مثل المناطق الساحلية كلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الانسان فيحدث خلل فى تبريد جسم الانسان .

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: