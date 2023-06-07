درجات الحرارة اليوم الأربعاء 7-6 -2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

وحذرت الأرصاد، من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب قد تؤدي الى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 17 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تمتد مساء على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وتكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية وعلى حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وكشفت الأرصاد في التقرير أن درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 35 العظمى و 25 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 27 الصغرى، وطابا 32 للعظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و 20 الصغرى، والعريش 28 العظمى و 22 للصغرى، وأسوان 44 للعظمى و 31 الصغرى.



وتبلغ درجة الحرارة في طنطا 34 العظمى و 24 الصغرى، وحلايب 32 العظمى و 28 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 25 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 23 للصغرى.



وتصل درجة الحرارة اليوم في دمنهور إلى 34 للعظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 25 صغرى، والسويس 34 العظمى و 25 الصغرى.



وتسجل درجة الحرارة اليوم في بنها 35 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 20 الصغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 28 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 28 للصغرى.



كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 43 للعظمى و30 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 25 صغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 26 صغرى، والغردقة 36 للعظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في نخل 32 العظمى و18 الصغرى، وبورسعيد 27 العظمى و 22 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 24 الصغرى، والفيوم 38 للعظمى و 27 للصغرى.



وتصل درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة إلى 29 للعظمى و 24 الصغرى ورفح 29 العظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 41 العظمى و 29 الصغرى، والمنصورة 35 العظمى و 25 الصغرى.



وتسجل درجة الحرارة اليوم في المنيا 40 للعظمى و 28 الصغرى، والطور 33 العظمى و 24 للصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى، ، وكاترين 28 العظمى و 16 الصغرى.



كما تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب، ويبلغ ارتفاع الموج 2 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، واعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح م شمالية غربية.



وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف المدن: