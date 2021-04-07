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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 7-4-2021 فى مصر

وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 35 للعظمي و 17 للصغري
عصام عميرة 2:40 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21 2:40 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21

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ترصد بوابة المال الالكترونية درجات الحرارة اليوم المتوقعة على كافة المحافظات المصرية، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 35 للعظمي و 17 للصغري، وتصل في اسوان الى 38 للعظمي و 23 للصغري، مع تعرض مدن القاهرة والوجة البحري الى اتربة عالقة نهارا.

الطقس في القاهرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان القاهرة الكبري ومدن الوجة البحري يسودها اجواء حارة نهارا و مائل للبرودة ليلا، مع حركة رياح معتدلة، فيما يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية ولطيف على السواحل الغربية وطقس مائل للبرودة ليلا على تلك المدن.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، ان مدن جنوب سيناء تشهد طقس مائل للحرارة نهارا و لطيف ليلا، مع حركة رياح معتدلة، و طقس حار على مدن الصعيد نهارا و لطيف ليلا، مع رياح معتدلة تصل سرعتها الى 10 عقدة.

ولفتت الارصاد الجوية ان معدل سرعة الرياح على القاهرة الكبري تصل الى 10 عقدة، وتبلغ في السواحل الشمالية 17 عقدة، مع نشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء 7-4-2021.

درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الارصاد ان تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 35 للعظمي والصغرى 17 وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، فيما تسجل شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29 والصغرى 15 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى و 23 للصغرى، وعلي محافظة قنا 36 درجة للعظمى و 22 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 36 للعظمي و 22  للصغري.

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 60% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 50 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وذكرت هيئة الارصاد الجوية ، أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.75 إلى 1.25 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وتترواح حالة البحر الأحمر بين الخفيفة و المعتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3517
الإسكندرية2315
طنطا
3416
شبين الكوم3517
دمنهور3015
بلطيم
2416
مطروح
2114
السلوم
2214
سيوة2915
بورسعيد
2616
دمياط
2516
الزقازيق
3517
الإسماعيلية
3517
السويس3517
العريش3016
رفح2915
رأس سدر
3017
نخل3214
نويبع3222
طابا3121
كاترين2814
الطور2921
شرم الشيخ3221
الغردقة
3123
مرسي علم3120
الفيوم3518
بني سويف3519
المنيا3520
أسيوط3520
سوهاج3521
قنا3622
الأقصر
3622
أسوان3823
أبوسمبل
3722
الوادى الجديد
3521
شلاتين3120
حلايب3119
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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