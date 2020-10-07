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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 7-10-2020 فى مصر

تسجل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 25 للصغرى
عصام عميرة 8:28 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 8:28 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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ترصد بوابة “المال” الإلكترونية جدول يوضح توقعات درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات المصرية، اذ تسجل القاهرة 35 درجة للعظمي و22 درجة للصغري ، كما تسجل أسوان أعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم بحسب هيئة الارصاد الجوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، ان القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري تشهد طقسًا حارًا نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفًا ليلًا، والرياح معتدلة على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على بعض المناطق، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

الطقس اليوم فى سيناء

أما طقس جنوب سيناء، فحار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

بينما طقس شمال الصعيد، حار نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، وعلى جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

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وأوضحت الأرصاد، أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد متأثرة بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

درجات الحرارة في القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 22، والمحسوسة 36 للعظمى، و 23 صغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 20، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 23 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 26، والمحسوسة 36 عظمى و27 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24، والمحسوسة 37 عظمى و 26 صغرى.

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 20، والمحسوسة 34 عظمى، و23 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 18، والمحسوسة 35 عظمى و 21 صغرى.

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 25 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و 26 صغري.

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درجات الحرارة فى قنا

وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 23 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 25 صغري، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 22 للصغري، والمحسوسة 41 عظمي و 24 صغري.

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الاربعاء  7-10-2020.

حالة البحر الأحمر اليوم

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج من 1 إلي 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3522
الإسكندرية3220
طنطا
3422
شبين الكوم3421
دمنهور3320
بلطيم
3221
مطروح
2919
السلوم
3119
سيوة3418
بورسعيد
3124
دمياط
3023
الزقازيق
3521
الإسماعيلية
3521
السويس3523
العريش3223
رفح3122
رأس سدر
3622
نخل3416
نويبع3526
طابا3524
كاترين2914
الطور3422
شرم الشيخ3426
الغردقة
3624
مرسي علم3426
الفيوم3521
بني سويف3521
المنيا3620
أسيوط3622
سوهاج3722
قنا3923
الأقصر
4022
أسوان4125
أبوسمبل
3924
الوادى الجديد
3724
شلاتين3526
حلايب3425
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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