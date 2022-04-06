تتوقع الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء على كافة المدن، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الغربية ومعتدل ليلا على كافة الانحاء.

وذكرت الأرصاد ان حركة الرياح تشهد نشاط ملحوظ على مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بسرعة 15عقدة وتصل الى 20 عقدة على السواحل الغربية.

درجات الحرارة فى القاهرة

وكشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة الانحاء، وتبلغ على القاهرة 38 للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 36 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 30 للعظمي و 19 للضغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 26 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 19 للصغري، والطور 34 للعظمي و 20 للصغري.

ووذكرت ان درجة الحرارة اليوم فى مرسي مطروح 26 للعظمي و 20 للعظمي، والسلوم 32 للعظمي و 21 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 19للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 38 للعظمي و 24 للصغري، وبورسعيد 32 للعظمي و 20 للصغري، ودمياط 31 للعظمي و 20 للصغري.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم على راس سدر 39 للعظمي و 19 للصغري، والعريش 37 للعظمي و 19 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى رفح 35 للعظمي و 20 للصغري، وطابا 35 للعظمي و 20 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 23 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى مرسي علم 36 للعظمي و 22 للصغري، والفيوم 40 للعظمي و 20 للصغري، وبني سويف 40 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى المنيا40 للعظمي و 21 للصغري، واسيوط 41للعظمي و 20 للصغري، وسوهاج 42 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

درجة الحرارة اليوم فى اسوان 42 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 23 للصغري، وادفو 41 للعظمي و21 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 25 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وأوضحت الارصاد ان حالة البحر المتوسط تكون معتدلة على مدار اليم بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2 متر وحركة رياح جنوبية غربية، فيما تترواح حالة البحر الاحمر من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 متر الى 1.75 متر.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: