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درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6-10-2021 فى مصر

وتصل درجات الحرارة فى القاهرة 29 للعظمي و 20 للصغرى
عصام عميرة 12:00 ص, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 12:00 ص, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة ، اليوم الأربعاء ، على مختلف المحافظات، وتسجل فى القاهرة 29 للعظمى، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب المدن فى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ولطيف ليلا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن السواحل الشمالية يسودها طقس معتدل نهارا ولطيف ليلا، وطقس حار على جنوب الصعيد ولطيف ليلاً على كافة الأنحاء.

الطقس فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد، نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية تمتد إلى جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتسجل في القاهرة 12 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة البحرين المتوسط والاحمر تتراوح من معتدلة الى مضطربة بارتفاع أمواج يتجاوز 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

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درجات الحرارة في القاهرة

كما تسجل درجات الحرارة في القاهرة 29 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 29 للعظمي و 21 للصغري، وبلطيم 27 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 29 للعظمي و 21 للصغري، ووادي النطرون 28 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة في الاسكندرية 27 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 26 للعظمي و 21 للصغري، سيوة 28 للعظمي و 20 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في بورسعيد 27 للعظمي و 23 للصغري، ودمياط 27 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 28 للعظمي و 20 للصغري، والسويس 30 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 21 للصغري.

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درجة الحرارة فى طابا

كما تسجل درجة الحرارة في طابا 28 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و 14 للصغري، والطور 30 للعظمي و 24 للصغري، وشرم الشيخ 33 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 25 للصغري.

وتتوقع الارصاد الجوية ان تصل درجة الحرارة في الفيوم 31 للعظمي و 21 للصغري، وبني سويف 31 للعظمي و 21 للصغري، والمنيا 30 للعظمي و 21 للصغري، واسيوط 31 للعظمي و 20 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم في اسوان 35 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 34 للعظمي 23 للصغري، وادفو 36 للعظمي و 22 للصغري، والوادي الجديد 33 للعظمي و 20 للصغري.

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نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تسجل نسبة الرطوبة في القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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